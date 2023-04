Ivanka Trump đau lòng vì bố bị truy tố

Ivanka bày tỏ nỗi buồn khi ông Trump bị truy tố, trong khi chồng và các anh em của cô chỉ trích kịch liệt phe Dân chủ.

"Tôi yêu cha tôi, tôi yêu đất nước. Hôm nay, tôi đau đớn cho cả hai", Ivanka viết ngày 31/3, đồng thời tỏ lòng biết ơn đối với "những tiếng nói trên khắp giới chính trị" đã ủng hộ ông Trump và bày tỏ quan ngại về lệnh truy tố.

Chồng cô, Jared Kushner, cùng ngày phát biểu tại một hội nghị ở Miami. "Những gì được công bố là chưa có tiền lệ. Là một người Mỹ, tôi thấy rất lo lắng khi một người giữ vai trò dẫn dắt trong đảng đối lập bị truy tố", con rể ông Trump nói. "Sự kiện này thể hiện rõ ràng nỗi sợ hãi của đảng Dân chủ đối với sức mạnh chính trị của ông ấy. Tôi đã ở bên cạnh ông ấy qua rất nhiều trường hợp thế này, chúng chỉ khiến ông mạnh mẽ hơn".

Vợ chồng Ivanka từng làm cố vấn cho Trump trong nhiệm kỳ tổng thống của ông. Hai người gần như giữ im lặng trong các vấn đề chính trị liên quan đến bố hậu bầu cử năm 2020 và không tham gia chiến dịch tranh cử năm 2024 của ông.

Ivanka Trump và Jared Kushner trong lễ tang của mẹ ở New York tháng 7/2022 . Ảnh: AP

Donald Jr. và Eric, hai con trai của cựu tổng thống, mô tả phe Dân chủ là "độc tài". Họ nhận định lệnh truy tố mang động cơ chính trị, là nỗ lực can thiệp bầu cử năm 2024.

Ông Trump bị công tố viên quận Manhattan Alvin Bragg, thành viên đảng Dân chủ, điều tra về hành vi trả 130.000 USD thông qua luật sư thân tín Michael Cohen trong giai đoạn tranh cử năm 2016, để ém nhẹm mối quan hệ với sao khiêu dâm Stormy Daniels.

Đại bồi thẩm đoàn ở New York hôm 30/3 quyết định truy tố ông Trump, cáo trạng hiện chưa được công bố. CNN đưa tin ông Trump có thể đối mặt hơn 30 cáo buộc liên quan tới gian lận kinh doanh, như liệt kê sai mục đích khoản tiền.

Cựu tổng thống Mỹ khẳng định ông "hoàn toàn vô tội", gọi quyết định truy tố nhằm vào mình là "đàn áp chính trị và can thiệp bầu cử ở cấp độ cao nhất trong lịch sử". Ông dự kiến trình diện tòa vào ngày 4/4 để nghe bản cáo trạng và phản hồi bản thân vô tội.

New York đang tăng cường an ninh cho ngày ông Trump xuất hiện. Chính quyền New York lo ngại đám đông ủng hộ cựu tổng thống Mỹ có hành vi quá khích, lặp lại kịch bản bạo loạn Đồi Capitol hồi tháng 1/2021.

Donald Trump Jr. (trái) và Eric Trump tại Nhà Trắng, ngày 27/8/2020. Ảnh: AFP

Đức Trung (Theo CNN, Newsweek)