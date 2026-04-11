Italy dùng HLV tạm quyền từ đội U21

ItalyHLV đội U21 Silvio Baldini được "biệt phái" lên ĐTQG cho các trận giao hữu vào tháng 6, trước khi đoàn quân thiên thanh đá giải tiếp theo - Nations League.

Sau lần thứ ba liên tiếp lỡ hẹn với World Cup, Italy hiện vẫn trong khoảng trống quyền lực khi chưa có tân Chủ tịch LĐBĐ (FIGC) lẫn HLV trưởng. Tuy nhiên, để đảm bảo lịch trình các trận giao hữu vào tháng 6 được diễn ra đúng kế hoạch, FIGC vừa chỉ định Baldini làm HLV tạm quyền của ĐTQG. Đồng hành cùng ông trong những đợt tập trung này sẽ là ê-kíp trợ lý thân cận ở đội U21.

Ở tuổi 67, Baldini là gương mặt kỳ cựu của bóng đá Italy, kinh qua nhiều đội bóng từ thập niên 1980, chủ yếu ở các giải hạng dưới. Ông từng làm việc trong một số giai đoạn ngắn ở Serie A với Empoli (2002-2003), Parma (2004), Lecce (2005-2006) và Catania (2007-2008).

HLV trưởng đội U21 Silvio Baldini tạm thời dẫn dắt tuyển Italy. Ảnh: FIGC

Trước khi dẫn dắt đội U21 từ hè 2025 và đạt được những kết quả tích cực (7 thắng, một thua), Baldini từng gây tiếng vang khi giúp Pescara thăng hạng từ Serie C lên Serie B. Giờ đây, HLV sinh năm 1958 sẽ ngồi vào ghế nóng mà Gennaro Gattuso để lại, với nhiệm vụ ổn định tâm lý cho đội tuyển trong giai đoạn quá độ chông gai này.

Ban đầu, các trận giao hữu tháng 6 của Italy được lên lịch để chuẩn bị cho World Cup 2026, nhưng giờ đây trở thành một "nghĩa vụ" chẳng mấy vui vẻ. Họ sẽ đấu Luxembourg ngày 3/6 tại sân Stade de Luxembourg. Sau đó, Italy tới sân Pankritio tại Heraklion, đảo Crete để thử lửa với Hy Lạp ngày 7/6.

Trước Luxembourg, Italy đang có thành tích áp đảo với 8 chiến thắng qua 9 lần chạm trán. Trận hòa duy nhất (1-1) diễn ra vào năm 2014 tại Perugia cũng là màn tổng duyệt cuối cùng trước khi "Azzurri" lên đường sang Brazil dự World Cup năm đó.

Còn với Hy Lạp, đây sẽ là lần đầu tiên hai đội gặp nhau tại Crete. Trong 11 lần đối đầu trước đây, Italy thắng 7, hòa ba và chỉ thua một. Lần gặp gần nhất là vào tháng 10/2019, đội tuyển áo màu thiên thanh thắng 2-0 nhờ các pha lập công của Jorginho và Bernardeschi, qua đó giành vé dự Euro sớm ba lượt.

Phải đến sau cuộc bầu cử Chủ tịch FIGC vào ngày 22/6, danh tính tân HLV trưởng mới được lộ diện. Hiện Antonio Conte là ứng viên sáng giá nhất, đặc biệt sau khi ông tự đề cử vào vai trò này hôm 6/4. HLV mới của Italy sẽ bắt đầu làm việc bằng các trận đấu ở Nations League vào tháng 9.

Ở mùa giải thứ năm của sân chơi này, Italy nằm ở Bảng 1 League A cùng với các đối thủ nhiều duyên nợ là Pháp, Bỉ và Thổ Nhĩ Kỳ.

Hà Phương tổng hợp