Italy bị chỉ trích vì ăn mừng sau bán kết play-off World Cup

ItalyHuyền thoại Dino Zoff chỉ trích việc tuyển Italy phấn khích khi biết đối thủ Bosnia vượt qua Xứ Wales ở bán kết play-off World Cup 2026, trong khi giới chức thể thao Italy nhận định vụ việc bị thổi phồng.

Tại bán kết play-off tối 26/3, Italy thắng Bắc Ireland 2-0 trong thời gian chính thức, còn Bosnia & Herzegovina hạ Xứ Wales bằng loạt luân lưu hơn nửa giờ sau đó.

Do đã hoàn thành trận đấu trong thời gian thi đấu chính thức, các cầu thủ Italy trở lại phòng thay đồ và theo dõi trận đấu còn lại qua màn hình khi Kerim Alajbegovic thực hiện thành công quả đá quyết định trên sân Cardiff City.

Italy ăn mừng sau khi thắng bán kết play-off World Cup Video ghi lại cảnh Federico Dimarco ăn mừng sau khi Bosnia thắng Xứ Wales bằng loạt luân lưu.

Đoạn clip, được phát trên truyền hình quốc gia, cho thấy một số cầu thủ Italy như Federico Dimarco, Guglielmo Vicario và Pio Esposito có phản ứng phấn khích khi biết Bosnia giành quyền vào chung kết play-off. Hình ảnh này nhanh chóng gây tranh cãi, với nhiều ý kiến cho rằng hành động đó thể hiện sự thiếu tôn trọng và có thể tiếp thêm động lực cho đối thủ.

Lên tiếng về vụ việc, thủ môn huyền thoại Dino Zoff bày tỏ sự không hài lòng. "Đó không phải là thái độ tích cực", ông nói với Il Giornale. "Điều này có thể khiến đối thủ thêm quyết tâm trước trận đấu với chúng ta. Tôi sẽ hành xử khác".

Dino Zoff từng bắt 112 trận cho tuyển Italy giai đoạn 1968-1983, vô địch World Cup 1982, hai lần vào đội hình tiêu biểu Euro năm 1968, 1980 và về nhì Quả Bóng Vàng 1973. Cựu thủ thành 84 tuổi đánh giá cao tiềm năng của tiền đạo trẻ Pio Esposito, đồng thời đặt kỳ vọng vào Moise Kean như người có thể ghi bàn quyết định đưa Italy đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trái ngược với quan điểm chỉ trích, Bộ trưởng Thể thao và Thanh niên Italy Andrea Abodi cho rằng phản ứng của các tuyển thủ đã bị phóng đại.

"Không có vẻ gì là sự phấn khích thái quá", Abodi nói với Gazzetta. "Tôi thậm chí không biết lúc đó họ nghĩ gì. Tôi không hiểu vì sao việc ăn mừng này lại bị chú ý đến vậy. Họ vừa kết thúc trận đấu, và tôi không thấy có gì mang tính khiêu khích. Hãy bỏ qua chuyện này. Chúng ta đã có đủ những vấn đề phức tạp, và đây là tranh cãi không có ý nghĩa".

Federico Dimarco (phải) chia vui cùng Sandro Tonali trong trận Italy thắng Bắc Ireland 2-0 ở bán kết play-off World Cup 2026 trên sân Gewiss, Bergamo, Italy ngày 26/3/2026. Ảnh: Reuters

Trước làn sóng chỉ trích, Dimarco đã lên tiếng giải thích trong buổi họp báo hôm 28/3, khẳng định hành động của anh chỉ là phản xạ tự nhiên khi theo dõi loạt sút luân lưu. Hậu vệ người Italy cũng nhấn mạnh không có sự thiếu tôn trọng đối với Bosnia hay bất kỳ đối thủ nào.

"Tôi không thiếu tôn trọng Bosnia hay người dân Bosnia", Dimarco nói. "Có người nói tôi kiêu ngạo, nhưng với tư cách gì, khi chúng tôi đã không dự World Cup từ năm 2014? Làm sao tôi có thể kiêu ngạo? Dù vậy, tôi nghĩ việc bị quay hình trong bối cảnh có bạn bè, gia đình và trẻ em ở đó là không phù hợp".

Edin Dzeko, đồng đội cũ của Dimarco tại Inter Milan, ghi bàn muộn giúp Bosnia gỡ hòa trước Xứ Wales, đưa trận đấu vào hiệp phụ và sau đó là loạt luân lưu. Đội hình Bosnia còn có các cầu thủ Serie A như Tarik Muharemovic (Sassuolo) và Sead Kolasinac (Atalanta), nhiều khả năng sẽ ra sân trong trận gặp Italy.

Theo La Gazzetta dello Sport, Dimarco đã chủ động nhắn tin cho Edin Dzeko vào thứ Sáu để giải thích phản ứng của anh sau khi video lan truyền. Hai người được cho là đã có cuộc trao đổi thân thiện qua WhatsApp.

