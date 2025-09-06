Israel yêu cầu dân Palestine sơ tán khỏi Gaza City

Quân đội Israel yêu cầu người dân tại Gaza City di chuyển đến khu vực nhân đạo ở miền nam Dải Gaza trước thềm chiến dịch chiếm trung tâm thành phố.

"Hãy tận dụng cơ hội này để di chuyển sớm đến khu vực nhân đạo Al-Mawasi, nơi hàng nghìn người đã có mặt", Avichay Adraee, phát ngôn viên Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), ngày 6/9 gửi thông điệp đến người dân Gaza City.

Ông Adraee không nêu rõ thời điểm cuộc tấn công mới sẽ bắt đầu. Một phát ngôn viên IDF trước đó cho biết họ sẽ không công bố thời gian mở chiến dịch để đảm bảo yếu tố bất ngờ.

IDF tuyên bố khu vực nhân đạo phía nam "có hạ tầng thiết yếu như bệnh viện dã chiến, đường ống dẫn nước, cơ sở khử muối trong nước biển, cũng như được cung cấp thực phẩm, lều bạt, thuốc men và y tế".

Khói bốc lên từ khu vực Israel không kích tại Gaza City, Dải Gaza ngày 5/9. Ảnh: AFP

Quân đội Israel cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế triển khai hoạt động nhân đạo tại Dải Gaza, song song với mở rộng hoạt động quân sự tại khu vực.

Sau khi mở chiến dịch trả đũa vụ tấn công tháng 10/2023 của Hamas, Israel tuyên bố Al-Mawasi là khu vực nhân đạo. Tuy nhiên, IDF nhiều lần oanh tạc khu vực và cho biết họ nhắm mục tiêu vào các thành viên Hamas ẩn náu trong dân thường.

Nhiều người Palestine ở Gaza City trong những tuần qua nói không còn nơi nào an toàn tại Dải Gaza. Một số cho biết họ thà chết còn hơn phải di tản thêm lần nữa.

LHQ ước tính có khoảng một triệu người ở trong và xung quanh Gaza City, thành phố lớn nhất Dải Gaza. LHQ cảnh báo thảm họa sẽ xảy ra nếu quân đội Israel tiếp tục kế hoạch chiếm thành phố nằm ở miền bắc dải đất.

Israel đang chịu áp lực ngày càng tăng ở trong nước và quốc tế để chấm dứt chiến dịch nhằm vào Gaza City, cũng như hoạt động quân sự tại Dải Gaza.

Hamas tháng trước đồng ý đề xuất ngừng bắn có thời hạn và thả các con tin theo từng giai đoạn. Tuy nhiên, Israel yêu cầu Hamas lập tức thả toàn bộ con tin, hạ vũ khí, từ bỏ kiểm soát Dải Gaza cùng nhiều điều kiện khác.

Vị trí khu vực Al-Mawasi. Đồ họa: BBC

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Reuters)