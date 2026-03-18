Israel tuyên bố sẽ truy sát tân Lãnh tụ Tối cao Iran

Quân đội Israel tuyên bố sẽ truy tìm và "vô hiệu hóa" Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei, dù thừa nhận chưa rõ tình trạng của ông.

Phát ngôn viên Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Effie Defrin hôm 18/3 khẳng định nước này sẽ tiếp tục chủ trương nhắm mục tiêu các lãnh đạo của Iran. Ông đề cập chiến dịch không kích hôm 16/3 khiến Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran Ali Larijani và chỉ huy lực lượng bán quân sự Basij Gholamreza Soleimani thiệt mạng.

Quan chức Israel nhấn mạnh tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei "không được miễn trừ" khỏi chiến dịch hiện nay.

"Chưa rõ tung tích của Mojtaba Khamenei, nhưng có một điều tôi có thể khẳng định: Chúng tôi sẽ tiếp tục truy đuổi bất kỳ ai gây ra mối đe dọa hoặc tấn công Israel. Chúng tôi sẽ truy tìm, xác định vị trí và vô hiệu hóa ông ấy", người phát ngôn IDF khẳng định.

Ông Mojtaba Khamenei tại một sự kiện ở Tehran, Iran tháng 10/2024. Ảnh: AFP

Lời đe dọa được đưa ra sau khi Tehran xác nhận ông Larijani, quan chức an ninh quốc gia hàng đầu Iran, thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel.

Cố lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng hôm 28/2 khi Mỹ - Israel phát động chiến dịch tấn công, châm ngòi vòng xoáy xung đột tại Trung Đông. Mojtaba Khamenei, 56 tuổi, con trai của lãnh tụ quá cố, được Hội đồng Chuyên gia Iran chọn làm người kế nhiệm vị trí quyền lực nhất đất nước.

Tân lãnh đạo Iran đến nay vẫn chưa xuất hiện trước công chúng. Nhật báo Al-Jarida của Kuwait cuối tuần qua dẫn nguồn tin nói rằng ông đã được đưa tới Nga để điều trị sau khi bị thương nặng trong cuộc không kích ngày 28/2, song Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali đã bác bỏ thông tin này.

Xung đột tiếp tục leo thang khi Iran đáp trả Mỹ và Israel bằng cách tấn công các nước láng giềng vùng Vịnh và gần như phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển khoảng 20% lượng dầu thô toàn cầu. Chủ tịch quốc hội Iran Mohammad-Bagher Ghalibaf cảnh báo hoạt động vận tải qua eo biển này sẽ không trở lại trạng thái như trước chiến tranh.

Thanh Danh (Theo Times of Israel, Reuters, Al Arabiya)