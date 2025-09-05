Israel tuyên bố kiểm soát gần nửa Gaza City

Quân đội Israel thông báo đã kiểm soát 40% Gaza City sau một tuần mở chiến dịch nhằm vào thành phố lớn nhất Dải Gaza.

"Chúng tôi đã kiểm soát khoảng 40% diện tích Gaza City. Quân đội Israel sẽ mở rộng và tăng cường hoạt động tấn công trong những ngày tới, gia tăng áp lực lên Hamas cho tới khi nhóm này bị đánh bại", phát ngôn viên Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Effie Defrin cho biết hôm 4/9.

Chuẩn tướng Defrin khẳng định quân đội Israel đang tiếp tục kế hoạch kiểm soát hoàn toàn Gaza City, đang tiến gần đến mốc giành được 50% diện tích thành phố.

Khói bốc lên sau trận không kích của Israel nhằm vào Gaza City ngày 4/9. Ảnh: AFP

Cơ quan phòng vệ dân sự Dải Gaza cho biết trận không kích của Israel trong ngày 4/9 đã đánh trúng lều trại của một gia đình ở Gaza City và khiến 5 người thiệt mạng, trong đó có ba trẻ em.

IDF sau đó thông báo họ nhắm vào một thành viên Hamas trong đòn tập kích, cho hay họ "lấy làm tiếc về bất cứ tổn hại nào gây ra cho thường dân không liên quan".

Quan chức quốc phòng Israel cấp cao ngày 3/9 tiết lộ chính quyền nước này ước tính chiến dịch mới sẽ đẩy khoảng một triệu người khỏi Gaza City về phía nam. IDF trong những ngày qua tăng cường oanh tạc khu vực Gaza City, bất chấp áp lực quốc tế ngày càng tăng nhằm ngăn chiến dịch tấn công thành phố.

IDF ngày 29/8 tuyên bố Gaza City là "vùng chiến sự nguy hiểm" và lệnh ngừng bắn cục bộ không còn áp dụng tại khu vực này. Quân đội Israel trước đó thường đình chỉ hoạt động quân sự tại một số khu vực ở Dải Gaza vào buổi trưa hàng ngày, nhằm tạo điều kiện phân phối hàng viện trợ nhân đạo.

Vị trí Gaza City. Đồ họa: BBC

Gaza City là thành phố lớn nhất ở Dải Gaza. Liên Hợp Quốc ước tính có hơn một triệu người đang sống ở tỉnh Gaza, khu vực gồm Gaza City và các vùng lân cận ở phía bắc dải đất. IDF mô tả đây là "thành trì của Hamas".

Vụ tấn công ngày 7/10/2023 của Hamas vào miền nam Israel khiến 1.219 người thiệt mạng, phần lớn là dân thường. Trong số 251 con tin bị bắt, 47 người vẫn bị giam giữ tại Gaza với khoảng 20 người được tin là còn sống. Chiến dịch trả đũa của Israel đã khiến hơn 64.000 người Palestine thiệt mạng, đa số là dân thường, theo số liệu từ cơ quan y tế Dải Gaza.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Times of Israel)