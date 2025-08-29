Israel tuyên bố khởi động chiến dịch tiến công Gaza City

Quân đội Israel thông báo khởi động giai đoạn đầu chiến dịch nhằm vào Gaza City, thành phố lớn nhất Dải Gaza, gọi đây là "vùng chiến sự nguy hiểm".

"Chúng tôi đã bắt đầu hoạt động sơ bộ cùng giai đoạn mở màn của cuộc tiến công nhằm vào Gaza City. Các đơn vị Israel đang tham chiến với cường độ cao ở khu vực ngoại ô thành phố", Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết hôm nay.

IDF tuyên bố Gaza City là "vùng chiến sự nguy hiểm" và lệnh ngừng bắn cục bộ sẽ không còn áp dụng tại khu vực này. Lực lượng Israel trước đó thường đình chỉ hoạt động quân sự tại một số khu vực ở Dải Gaza vào buổi trưa hàng ngày, nhằm tạo điều kiện phân phối hàng viện trợ nhân đạo.

Xe tăng Israel ở Dải Gaza hôm 29/8. Ảnh: AFP

"Chúng tôi sẽ đẩy mạnh tấn công và không do dự cho đến khi giải cứu được tất cả con tin, Hamas bị giải thể về mặt quân sự và hành chính", IDF tuyên bố.

Văn phòng Thủ tướng Israel cùng ngày cho biết nước này đã tìm được hai thi thể con tin ở Dải Gaza, một người là Ilan Weiss và người còn lại chưa được công bố danh tính. Các thi thể đang được cơ quan pháp y giám định.

Gaza City là thành phố lớn nhất ở Dải Gaza. Liên Hợp Quốc ước tính có hơn một triệu người đang sống ở tỉnh Gaza, khu vực gồm Gaza City và các vùng lân cận ở phía bắc dải đất.

Israel từng mô tả Gaza City là "thành trì của lực lượng Hamas". Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuần trước dọa hủy diệt thành phố nếu nhóm vũ trang không đồng ý chấm dứt chiến sự theo điều kiện của Tel Aviv.

Hãng thông tấn AFP cho biết người dân Palestine đang sơ tán về phía nam, mang theo nhiều đồ đạc như nệm, ghế và túi.

"Chúng tôi không muốn rời khỏi nhà. Chúng tôi đã kiệt sức, bị đẩy lên phía bắc và xuống phía nam mà không có sự hỗ trợ nào. Cái chết đang đến gần, chúng tôi đang bước đi mà không biết mình sẽ chết giữa đường hay đến được nơi an toàn", Mohammed Abu Qamar, 42 tuổi, cho biết.

Chiến dịch của Israel có nguy cơ làm lượng lớn người dân mất nhà cửa và đang vấp phải chỉ trích mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế. Nhiều nước lo ngại rằng chiến dịch sẽ làm trầm trọng thêm khủng hoảng nhân đạo tại Dải Gaza, vùng đất vốn đã bị tàn phá nặng nề do chiến sự.

Liên Hợp Quốc tuần trước tuyên bố đang xảy ra nạn đói ở tỉnh Gaza, cáo buộc Israel "cản trở một cách có hệ thống" đối với hoạt động cứu trợ nhân đạo.

Vị trí Gaza City. Đồ họa: BBC

Quân đội Israel không kêu gọi cư dân Gaza City rời khỏi thành phố lập tức, song phát ngôn viên IDF trước đó cho rằng sơ tán là điều "không thể tránh khỏi". COGAT, cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng Israel và phụ trách vấn đề dân sự tại các vùng lãnh thổ Palestine, hôm 28/8 cho biết đang tiến hành các bước chuẩn bị nhằm "di dời cư dân về phía nam vì sự an toàn của họ".

Nhóm vũ trang Hamas tháng 10/2023 tấn công hiệp đồng vào miền nam Israel, sát hại hơn 1.200 người và bắt 251 con tin về Dải Gaza. Chiến dịch trả đũa của Israel nhằm vào vùng lãnh thổ đã khiến gần 63.000 người thiệt mạng, theo số liệu của cơ quan y tế địa phương.

Phạm Giang (Theo AFP, NBC)