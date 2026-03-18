Israel tuyên bố hạ sát Bộ trưởng Tình báo Iran

Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho hay quân đội nước này đã nhắm mục tiêu vào Bộ trưởng Khatib, quan chức tình báo hàng đầu Iran, trong đòn không kích đêm qua.

"Cường độ không kích vào Iran đang tăng lên. Bộ trưởng Tình báo Iran Esmaeil Khatib đã bị loại bỏ đêm qua", ông Israel Katz, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, cho biết hôm nay.

Katz cho hay ông và Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã chỉ đạo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hạ sát bất cứ lãnh đạo cấp cao nào của Iran mà không cần xin phê chuẩn thêm.

Đài Channel 12 của Israel trước đó dẫn lời quan chức IDF cho biết Bộ trưởng Tình báo Iran Khatib bị IDF nhắm tới trong đòn không kích vào thủ đô Tehran đêm qua. Iran chưa lên tiếng trước thông tin này.

Bộ trưởng Tình báo Iran Esmaeil Khatib. Ảnh: Iran Press

Cuộc tấn công nhằm vào ông Khatib diễn ra sau khi Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Ali Larijani và chỉ huy lực lượng dân quân Basij Gholamreza Soleimani bị Israel hạ sát trong cuộc không kích một ngày trước đó.

Israel gần đây tăng cường chiến dịch hạ sát nhằm vào giới lãnh đạo chính trị và quân sự Iran, khi cuộc xung đột bước sang tuần thứ ba.

Ông Khatib giữ chức Bộ trưởng Tình báo từ tháng 8/2021, giám sát các hoạt động tình báo rộng lớn của Iran cả trong nước và quốc tế.

Việc nhắm mục tiêu vào Bộ trưởng Tình báo Iran được coi là đòn tấn công trực tiếp vào bộ máy an ninh của Tehran, có thể giáng đòn vào năng lực tác chiến của lực lượng vũ trang nước này.

Cuộc chiến giữa Mỹ, Israel với Iran đã bước sang ngày thứ 19 và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Hơn 2.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh, chủ yếu ở Iran và Lebanon.

Hồng Hạnh (Theo Israel Times, Yenisafak)