Israel tuyên bố hạ chỉ huy sản xuất vũ khí của Hamas

Quân đội Israel thông báo đã hạ chỉ huy sản xuất vũ khí của Hamas trong một đợt không kích vào Gaza.

"Raad Saad, chỉ huy sản xuất vũ khí của Hamas, đã bị hạ", Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo hôm 13/12, kèm hình ảnh về đòn không kích. IDF mô tả Saad là thân tín của Marwan Issa, phó chỉ huy cánh vũ trang của Hamas.

AFP dẫn lời thân nhân của Saad xác nhận ông đã thiệt mạng và tang lễ sẽ diễn ra trong ngày 14/12.

Raad Saad, chỉ huy sản xuất vũ khí của Hamas. Ảnh: Times of Israel

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz ra tuyên bố chung, cho biết họ "chỉ đạo hạ sát Raad Saad để đáp trả vụ Hamas kích nổ thiết bị ở Giới tuyến Vàng khiến binh sĩ Israel bị thương".

Theo thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ bảo trợ, Hamas cam kết trả tự do và bàn giao thi thể của 47 con tin bị bắt hồi tháng 10/2023, trong khi quân đội Israel rút về sau Giới tuyến Vàng và kiểm soát hơn một nửa lãnh thổ Dải Gaza.

Ông Netanyahu và ông Katz mô tả Saad là "một trong những kiến trúc sư" lên kế hoạch cho cuộc tập kích của Hamas vào Israel ngày 7/10/2023, châm ngòi chiến sự Gaza.

Lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian giữa Israel và Hamas có hiệu lực từ tháng 10, đến nay vẫn được duy trì dù luôn trong tình trạng mong manh vì những cáo buộc vi phạm từ hai phía. Giải giáp Hamas và xây dựng lực lượng quốc tế giám sát an ninh Dải Gaza là hai thách thức lớn nhất với kế hoạch này.

Quân đội Israel rút về sau Giới tuyến Vàng ở Dải Gaza trong giai đoạn đầu của thỏa thuận ngừng bắn. Đồ họa: Al Jazeera

Thủ tướng Netanyahu ngày 7/12 cho biết Israel và Hamas sắp hoàn tất giai đoạn một và sớm chuyển sang giai đoạn hai. Giai đoạn tiếp theo liên quan đến Hamas giải giáp, Israel tiếp tục rút khỏi Dải Gaza, chính quyền chuyển tiếp được thành lập và lực lượng quốc tế tới đây để ổn định tình hình.

Hamas tuyên bố sẵn sàng bàn giao vũ khí ở Dải Gaza cho chính quyền Palestine, với điều kiện quân đội Israel rút khỏi dải đất.

Như Tâm (Theo AFP, Times of Israel)