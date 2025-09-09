Israel tập kích lãnh đạo Hamas ở Qatar

Israel tập kích giới lãnh đạo của Hamas tại Doha, nơi cánh chính trị của nhóm đặt văn phòng, gây ra các vụ nổ.

"Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và Cơ quan An ninh Israel (Shin Bet) đã tiến hành cuộc tập kích chính xác nhằm vào giới lãnh đạo cấp cao của nhóm vũ trang Hamas", IDF ngày 9/9 thông báo.

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel "tự khởi xướng và tiến hành" chiến dịch mang tên "Đỉnh lửa". Ông Netanyahu tiết lộ đã ra lệnh chuẩn bị chiến dịch sau khi xảy ra vụ tấn công ở Jerusalem khiến 6 người thiệt mạng, cũng như vụ xe tăng Israel ở Dải Gaza bị nhắm mục tiêu làm 4 binh sĩ tử trận.

Sau khi xác định được "cơ hội tác chiến" thích hợp vào trưa 9/9, ông Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz đã "bật đèn xanh" để IDF và Shin Bet thực hiện vụ tập kích.

Cột khói bốc lên sau các vụ nổ ở thủ đô Doha của Qatar. Ảnh: X/inside_IL_intel

Quân đội Israel nói trước khi tiến hành cuộc tấn công, lực lượng này đã thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu thương vong cho dân thường, trong đó có sử dụng loại đạn chính xác cao và cập nhật thông tin tình báo.

Truyền thông Israel dẫn lời quan chức nước này cho biết trong số các lãnh đạo Hamas bị nhắm tới có Khalil al-Hayya, nhà đàm phán hàng đầu của nhóm vũ trang. Nguồn tin của hãng thông tấn Reuters cho biết phái đoàn đàm phán của Hamas ở Doha sống sót sau vụ tấn công, song không nêu danh tính của họ.

Các nhân chứng mô tả đã nghe thấy nhiều vụ nổ tại Doha. Hình ảnh do truyền thông đăng cho thấy cột khói bốc lên ở thủ đô của Qatar.

Ông Netanyahu (giữa) và các quan chức Israel tại phòng chỉ huy cuộc tấn công hôm 9/9. Ảnh: Shin Bet

Majed Al-Ansari, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Qatar, cho biết nước này lên án vụ tấn công "bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất", trong đó mục tiêu bị nhắm tới là các tòa dân cư mà một số thành viên thuộc cánh chính trị của Hamas đang ở.

"Cuộc tấn công phi pháp này đã vi phạm trắng trợn mọi luật pháp và chuẩn mực quốc tế, đồng thời là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh và an toàn của người dân Qatar và những ai sinh sống ở đây", ông Ansari tuyên bố.

Quan chức này nhấn mạnh Qatar sẽ "không dung thứ cho hành vi liều lĩnh này của Israel và việc nước này liên tục can thiệp vào tình hình an ninh khu vực", cũng như bất kỳ hành động nào nhằm vào "chủ quyền và an ninh" của Doha.

"Cuộc điều tra đang được tiến hành ở cấp độ cao nhất. Thông tin cập nhật sẽ được công bố ngay khi có thể", ông nói.

Người dân tại Doha tháo chạy do Israel tập kích Người dân tại Doha tháo chạy sau cuộc không kích của Israel hôm 9/9. Video: CNN

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cáo buộc cuộc tập kích của Israel là hành động "vi phạm trắng trợn" chủ quyền của Qatar. Iran, hậu thuẫn chủ chốt của Hamas, cho rằng đòn đánh đã "vi phạm nghiêm trọng mọi quy tắc và luật lệ quốc tế cũng như chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Qatar, đồng thời là cuộc tấn công nhằm vào các nhà đàm phán Palestine".

Jordan và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cũng lên án sự việc, trong đó Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi gọi đây là "sự tiếp nối của những hành động gây hấn tàn bạo của Israel, điều đe dọa an ninh và ổn định ở khu vực". Ngoại trưởng UAE Sheikh Abdullah bin Zayed nhấn mạnh quốc gia này "hoàn toàn đoàn kết" với Qatar.

Tòa nhà bị hư hại sau cuộc tấn công của Israel vào Doha, Qatar hôm 9/9. Ảnh: Reuters

Cuộc tập kích diễn ra khoảng hai tuần sau khi tư lệnh IDF Eyal Zamir tuyên bố "phần lớn giới lãnh đạo Hamas đang ở nước ngoài và chúng tôi sẽ nhắm vào họ".

Hamas và Israel đã tiến hành nhiều vòng hòa đàm gián tiếp do Qatar, Ai Cập và Mỹ làm trung gian, kể từ khi xung đột bùng phát ở Dải Gaza cách đây gần hai năm. Dù đã đạt được hai lệnh ngừng bắn tạm thời, nỗ lực đàm phán tới nay vẫn chưa thể giúp chiến sự kết thúc ở dải đất.

Nhóm vũ trang Hamas hôm 7/9 tuyên bố "sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán ngay lập tức" sau khi nhận được "những ý tưởng từ phía Mỹ nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn". Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng ngày cho biết đã đưa ra "cảnh báo cuối cùng" với Hamas, đề nghị nhóm chấp nhận thỏa thuận thả các con tin mà lực lượng này bắt vào tháng 10/2023.

Phạm Giang (Theo AFP, Reuters)