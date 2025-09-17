Israel tập kích hơn 150 mục tiêu khi tấn công Gaza City

Quân đội Israel cho biết đã tập kích hơn 150 mục tiêu ở thành phố lớn nhất Dải Gaza kể từ khi phát động chiến dịch trên bộ vào đây.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 17/9 cho biết các mục tiêu này bị không quân và pháo binh Israel nhắm bắn kể từ khi lực lượng bộ binh nước này tiến vào Gaza City hai ngày trước.

Video được IDF công bố cho thấy loạt tòa nhà cao tầng ở Gaza City cùng một số mục tiêu trên bộ bị trúng bom, tên lửa, đạn pháo của Israel.

IDF thêm rằng trước khi phát động chiến dịch trên bộ vào Gaza City hôm 16/9, lực lượng này đã nhắm mục tiêu một xưởng sản xuất vũ khí của nhóm vũ trang Hamas tại thành phố, trong lúc một số thành viên phụ trách chế tạo thiết bị nổ của nhóm đang tụ tập. Đòn đánh đã gây ra các vụ nổ thứ cấp, điều chứng minh rằng có vũ khí ở bên trong, theo quân đội Israel.

Israel tập kích hơn 150 mục tiêu ở Gaza City Các cuộc tập kích của quân đội Israel vào Gaza City trong video đăng ngày 17/9. Video: IDF

Quân đội Israel thông báo đang mở thêm "một tuyến đường tạm thời qua ngả Salah al-Din" để người dân tại Gaza City sơ tán, trong lúc bom tiếp tục dội xuống thành phố. Hành lang này sẽ mở cửa trong vòng 48 giờ, tính từ trưa hôm nay.

Đường Salah al-Din nằm trên trục dọc của Dải Gaza, kéo dài từ bắc xuống nam. Trước đó, quân đội Israel kêu gọi cư dân Gaza City di tản qua tuyến đường ven biển để tới vùng nhân đạo ở phía nam.

Liên Hợp Quốc ước tính có khoảng một triệu người sinh sống ở Gaza City, thành phố lớn nhất dải đất, và khu vực xung quanh tính đến cuối tháng 8. IDF nhận định có 2.000-3.000 tay súng Hamas ở khu vực trung tâm Gaza City.

Phóng viên AFP tại hiện trường đã chứng kiến làn sóng di tản mới từ khu vực này trong những ngày gần đây. IDF hôm nay cho biết hơn 350.000 cư dân đã di chuyển về phía nam.

Dù vậy, nhiều người dân cho rằng hiện không còn nơi nào an toàn ở Dải Gaza và họ muốn bám trụ ở nhà.

Cảnh đổ nát ở Gaza City sau đòn tập kích của Israel hôm 15/9. Ảnh: AP

Cơ quan phòng vệ dân sự do Hamas điều hành tại Gaza cho biết ít nhất 12 người đã thiệt mạng do hỏa lực của Israel trong sáng 17/9. Nhóm vũ trang cáo buộc chiến dịch của Israel là "cuộc thanh trừng sắc tộc có hệ thống nhằm vào người dân ở Gaza".

Ủy ban Điều tra Quốc tế Độc lập của Liên Hợp Quốc (COI) ngày 16/9 kết luận "tình trạng diệt chủng đang và sẽ tiếp tục diễn ra tại Dải Gaza". Israel gọi báo cáo này là "sai sự thật" và kêu gọi lập tức giải tán COI.

Qatar hôm nay trở thành quốc gia mới nhất kêu gọi Israel ngừng chiến dịch ở Gaza City, gọi đây là "sự tiếp nối của cuộc chiến diệt chủng nhằm vào người dân Palestine". Trước đó, nhiều nước cũng lên tiếng phản đối việc Israel leo thang hoạt động quân sự ở Dải Gaza.

Vị trí Gaza City và các đô thị khác ở Dải Gaza. Đồ họa: BBC

Phạm Giang (Theo AFP, Times of Israel)