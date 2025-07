Israel sẽ ngừng bắn 10 tiếng mỗi ngày tại Dải Gaza

Israel thông báo ngừng hoạt động tác chiến tại ba khu vực đông dân ở Dải Gaza 10 tiếng mỗi ngày để cải thiện hiệu quả phân phát lương thực.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 27/7 thông báo sẽ áp dụng các đợt "đình chỉ cục bộ đối với hoạt động quân sự" tại ba khu vực ở Dải Gaza gồm al-Mawasi, Deir al-Balah và Gaza City từ 10h-20h hàng ngày.

IDF cũng sẽ thiết lập các tuyến đường an toàn trong khung giờ 6h-23h mỗi ngày cho các đoàn xe của Liên Hợp Quốc và tổ chức viện trợ nhân đạo phân phát lương thực, thuốc men cho người dân khắp Dải Gaza. 28 kiện hàng chứa lương thực và nhu yếu phẩm đã được thả xuống Dải Gaza bằng cầu hàng không.

Chính sách ngừng bắn cục bộ và tăng phạm vi viện trợ nhân đạo tại Dải Gaza không có thời hạn cụ thể, được áp dụng "cho đến khi có thông báo mới" từ IDF. Giới chức Israel nói họ đã tham vấn với Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế về quyết định này.

Thiết giáp Israel hoạt động tại miền trung Dải Gaza ngày 24/7. Ảnh: AFP

Phó tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo Tom Fletcher hoan nghênh Israel hỗ trợ "mở rộng viện trợ trong một tuần". Ông thêm rằng một số hạn chế di chuyển đối với nhân viên cứu trợ đã được nới lỏng, song nhấn mạnh chính sách này cần được duy trì, mở rộng quy mô và tiến hành khẩn trương.

Liên Hợp Quốc tuần trước kêu gọi IDF áp dụng các biện pháp ngừng bắn hàng ngày trên cơ sở nhân đạo để mở rộng quy mô hỗ trợ dân thường tại Dải Gaza. Họ cũng chỉ trích Israel hạn chế viện trợ khi không bảo đảm đủ tuyến đường an toàn cho các đoàn xe của Liên Hợp Quốc.

Chính quyền Israel phủ nhận các cáo buộc về nạn đói lan rộng ở Gaza, nhưng thừa nhận có bất cập trong phân phát thực phẩm. Tel Aviv nhiều lần quy trách nhiệm cho Liên Hợp Quốc cùng các tổ chức quốc tế "thiếu hợp tác" trong tiếp nhận hàng viện trợ tại cửa khẩu và phân phát trên Dải Gaza.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu ngày 27/7 nói Israel cam kết "cho phép vận chuyển lượng hàng viện trợ nhân đạo tối thiểu" vào vùng chiến sự, song cho rằng Liên Hợp Quốc đã "nói sai" về chính sách viện trợ của Israel.

"Họ nói chúng tôi không cho phép viện trợ nhân đạo vào khu vực. Điều đó không đúng. Các đoàn xe đã được đảm bảo an toàn từ trước, nhưng giờ chúng tôi sẽ có biện pháp chính thức. Họ sẽ không viện cớ được nữa. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi đạt được mọi mục tiêu và giành chiến thắng toàn diện", ông tuyên bố.

Người dân Dải Gaza nhận viện trợ lương thực tại thành phố Khan Younis ngày 25/7. Ảnh: AFP

Một số quốc gia Arab đã nối lại hoạt động viện trợ nhân đạo cho Dải Gaza với sự cho phép của quân đội Israel, giữa lúc cộng đồng quốc tế ngày càng lo ngại về nạn đói lan rộng.

Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên Hợp Quốc cho biết gần nửa triệu người đang phải chịu đựng "tình trạng giống nạn đói" tại Dải Gaza. Giám đốc khu vực Palestine của WFP Antoine Renard thông báo khoảng 80 xe tải của WFP đã vào Gaza, cùng hơn 130 xe tải khác từ Jordan, Israel và Ai Cập. Ông cảnh báo các nỗ lực hiện nay chưa đủ giải quyết khủng hoảng nhân đạo tại khu vực.

Cơ quan y tế Gaza ngày 25/7 cho biết ít nhất 56 người đã tử vong trong vòng ba tuần qua do những vấn đề sức khỏe liên quan suy dinh dưỡng, trong đó có 22 trẻ em, tăng vọt so với con số 10 trẻ tử vong vì suy dinh dưỡng trong 5 tháng trước đó. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết có 63 ca tử vong liên quan đến suy dinh dưỡng trong tháng 7 ở Dải Gaza, trong đó có 24 trẻ dưới 5 tuổi.

Ông Muneer al-Boursh, lãnh đạo cơ quan y tế Gaza, kêu gọi quốc tế chuyển khẩn cấp vật tư y tế vào vùng lãnh thổ này để điều trị bệnh nhi suy dinh dưỡng. "Lệnh ngừng bắn nhân đạo sẽ trở nên vô nghĩa nếu không mở ra cơ hội thực sự để cứu người. Sự trì hoãn được đếm bằng số đám tang", ông nói.

