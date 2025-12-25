Israel sẽ chi 110 tỷ USD để giảm phụ thuộc vào Mỹ về quốc phòng

Israel sẽ đầu tư 110 tỷ USD trong 10 năm tới để xây dựng nền công nghiệp quốc phòng độc lập, giảm phụ thuộc vào đồng minh như Mỹ.

"Tôi đã phê duyệt tổng cộng 350 tỷ shekel (khoảng 110 tỷ USD) trong vòng một thập kỷ tới để xây dựng ngành công nghiệp quốc phòng độc lập cho Israel", Thủ tướng Benjamin Netanyahu phát biểu trong buổi lễ ở căn cứ không quân tại miền nam đất nước hôm 24/12.

Ông cho biết Tel Aviv muốn giảm phụ thuộc vào các bên khác, kể cả "bạn bè". "Những bộ óc tài giỏi nhất trong ngành công nghiệp quốc phòng đang miệt mài phát triển các hệ thống vũ khí giúp đảm bảo lợi thế cho Israel trên chiến trường tương lai", Thủ tướng Netanyahu nói.

Lãnh đạo Israel khẳng định phát triển ngành công nghiệp quốc phòng sẽ giúp tăng cường an ninh cho đất nước, thêm rằng Tel Aviv đã thiết lập được vị thế cường quốc trong khu vực, thậm chí là toàn cầu nếu xét về một số lĩnh vực.

"Điều này khiến nhiều quốc gia xích lại gần chúng ta hơn. Hòa bình được tạo ra với kẻ mạnh, không phải kẻ yếu", ông tuyên bố.

Bệ phóng David's Sling tại căn cứ không quân Hatzor gần Tel Aviv năm 2022. Ảnh: Reuters

Thông báo được đưa ra giữa lúc nguồn lực quân sự của Israel đang dần suy kiệt sau hai năm tham chiến trên nhiều mặt trận. Một số quốc gia cũng ngừng bán vũ khí cho nước này để phản đối chiến dịch quân sự nhằm vào Dải Gaza.

Phần lớn thiết bị quân sự trong biên chế quân đội Israel đến từ Mỹ, do hai nước là đồng minh thân cận và đã ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng lâu dài. Washington đã cung cấp cho Tel Aviv khoảng 3,3 tỷ USD hỗ trợ quân sự và 500 triệu USD cho hoạt động hợp tác phòng thủ tên lửa trong năm 2025.

Dù vậy, giới lãnh đạo Israel từ lâu đã bày tỏ ý định giảm phụ thuộc vào nguồn cung vũ khí từ nước ngoài. Trong phát biểu gây tranh cãi hồi tháng 9, Thủ tướng Netanyahu cho biết Israel ngày càng bị cô lập và phải áp dụng cách tiếp cận kiểu "siêu Sparta".

Sparta là thành bang ở Hy Lạp cổ đại, nổi tiếng vì chính sách tự cô lập nhằm duy trì lối sống quân phiệt.

Sau khi hứng chịu chỉ trích vì phát biểu trên, Thủ tướng Netanyahu giải thích rằng ông ám chỉ đến ngành công nghiệp quốc phòng nội địa, đồng thời nhấn mạnh Israel cần tự chủ hơn để tránh kịch bản tắc nghẽn nguồn cung.

Trong năm 2026, Israel sẽ phân bổ khoảng 16% ngân sách cho lĩnh vực quốc phòng, tương đương 35 tỷ USD. Trước khi xung đột ở Dải Gaza bùng phát cuối năm 2023, ngân sách quốc phòng của Israel là hơn 20 tỷ USD.

Phạm Giang (Theo AFP, Times of Israel)