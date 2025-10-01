Israel ra tối hậu thư với người dân Gaza City

Quân đội Israel tuyên bố chuẩn bị siết vòng vây quanh Gaza City, ra cảnh báo cuối cùng để người dân thành phố sơ tán về phía nam.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz hôm nay thông báo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang kiểm soát phần phía tây của Hành lang Netzarim, nằm ở phía nam thành phố Gaza City, và "chia Dải Gaza thành hai phần". IDF còn chặn một tuyến đường ven biển thường dùng để đi từ miền nam Gaza đến Gaza City.

"Điều này sẽ siết chặt vòng vây quanh Gaza City. Bất kỳ ai rời thành phố để xuống phía nam đều phải qua các điểm kiểm soát của IDF. Đây là cơ hội cuối cùng cho những người dân Gaza muốn di tản, đồng thời cô lập các tay súng Hamas tại Gaza City", ông Katz cho hay.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố sẽ coi người ở lại là các tay súng hoặc người ủng hộ Hamas. "IDF đang chuẩn bị cho mọi kịch bản và quyết tâm tiếp tục chiến dịch, cho đến khi đưa toàn bộ con tin về nhà, giải giáp Hamas và chấm dứt chiến sự", ông nói thêm.

Người Palestine sơ tán trên một con đường ở miền trung Gaza ngày 30/9. Ảnh: AFP

Israel phát động chiến dịch tấn công trên bộ lớn vào Gaza City từ ngày 16/9, trong nỗ lực kiểm soát hoàn toàn thành phố nhằm xóa sổ Hamas. IDF đã liên tục kêu gọi người dân trong khu vực sơ tán về phía nam. Tuy nhiên, nhiều người cho biết hành trình quá tốn kém và họ cũng không biết đi đâu để được an toàn.

Ông Rabah al-Halabi, 60 tuổi, sống trong một lều ở khuôn viên Bệnh viện al-Shifa, mô tả những tiếng nổ vang lên liên tục ở Gaza City.

"Tôi sẽ không rời đi vì tình hình ở Gaza City và tại miền nam Gaza không có gì khác biệt. Mọi khu vực đều nguy hiểm. Khắp nơi đều bị tập kích, sơ tán thì vừa kinh hoàng vừa tủi nhục. Chúng tôi đang chờ đợi cái chết, có lẽ là sự cứu rỗi, và một thỏa thuận ngừng bắn", ông nói với hãng thông tấn AFP.

Vị trí Hành lang Netzarim và Gaza City. Đồ họa: BBC

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/9 công bố kế hoạch 20 điểm có thể giúp chấm dứt chiến sự Gaza, giải cứu các con tin trong tay Hamas và định hình tương lai của vùng lãnh thổ của người Palestine này.

Kế hoạch nhận được sự đồng tình từ nhiều quốc gia, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thể hiện sự ủng hộ một cách thận trọng, trong khi Hamas nói họ sẽ xem xét và đưa ra phản hồi. Nguồn tin thân cận với các lãnh đạo Hamas cho biết nhóm vũ trang "chưa có quyết định cuối cùng và cần 2-3 ngày để cân nhắc".

"Hamas muốn chỉnh sửa một số điều khoản, như phần giải giáp và trục xuất nhóm khỏi Gaza", nguồn tin nói.

Xe tăng, thiết giáp Israel tập kết gần Dải Gaza ngày 16/9. Ảnh: AP

Chiến sự Israel - Hamas bùng phát tháng 10/2023 sau khi nhóm vũ trang ở Gaza tấn công Israel, khiến hơn 1.200 người chết và bắt cóc 251 con tin. Trong số này, 47 người vẫn bị giam giữ tại Gaza với khoảng 20 người được tin là còn sống.

Israel sau đó mở chiến dịch vào Gaza với mục tiêu loại bỏ Hamas. Cơ quan y tế Gaza ngày 28/9 cho biết giao tranh đã khiến hơn 66.100 người Palestine thiệt mạng, hơn 168.000 người bị thương, chủ yếu là dân thường.

Như Tâm (Theo AFP, Times of Israel)