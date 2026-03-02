Israel nói loạt lãnh đạo tình báo Iran thiệt mạng trong đòn tập kích mở màn

Quân đội Israel tuyên bố hạ sát Thứ trưởng Tình báo cùng lãnh đạo đơn vị phản gián Iran trong đòn tập kích mở màn chiến dịch.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm nay cho hay Seyed Yahya Hamidi, thứ trưởng Bộ Tình báo Iran chuyên phụ trách các vấn đề về Israel, đã thiệt mạng trong đòn tấn công mở màn chiến dịch ngày 28/2.

Theo IDF, ông Hamidi là người chỉ đạo các vụ tấn công nhằm vào người Do Thái, phương Tây và "các đối thủ của chế độ ở Iran cũng như ở nước ngoài".

Israel tuyên bố tập kích 'trái tim Tehran' Quân đội Israel tập kích tòa nhà ở trung tâm Tehran trong video công bố ngày 1/3. Video: IDF

Jalal Pour Hossein, người đứng đầu đơn vị phản gián thuộc Bộ Tình báo Iran, cùng một số quan chức tình báo cấp cao khác cũng đã thiệt mạng trong cuộc tập kích, theo IDF. Iran chưa bình luận về thông tin này.

Quân đội Israel cho rằng việc loại bỏ ban lãnh đạo Bộ Tình báo đã "giáng đòn nặng nề" vào khả năng thúc đẩy các vụ tấn công của Iran. Họ nói thêm không quân Israel cũng đã ném bom trụ sở Bộ Tình báo Iran tại Tehran vào ngày 1/3.

Theo IDF, Bộ Tình báo Iran, vốn đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ, là "cơ quan tình báo trung tâm của Iran, sở hữu những năng lực tiên tiến nhất của nước này và hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh tụ Tối cao".

Các quan chức cấp cao trong hệ thống quyền lực Iran. Đồ họa: RYV

Quân đội Israel cho hay họ đã thu giữ được các tài liệu tại Gaza trong thời gian chiến sự, cho thấy nỗ lực của Bộ Tình báo Iran nhằm thiết lập cơ sở hoạt động tình báo chung giữa Hezbollah, Hamas và Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Quân đội Mỹ và Israel sáng 28/2 phát động chiến dịch tập kích Iran, nhắm mục tiêu vào các cơ sở quốc phòng và tình báo, cũng như hàng loạt quan chức cấp cao và tướng lĩnh. Iran sau đó tuyên bố mở chiến dịch đáp trả nhằm vào lãnh thổ Israel, cũng như hàng loạt căn cứ Mỹ tại nhiều nước Trung Đông.

Thanh Tâm (Theo Times of Israel, Reuters)