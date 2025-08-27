Israel nêu lý do tập kích kép vào bệnh viện ở Gaza

Quân đội Israel tuyên bố tập kích bệnh viện Nasser để phá hủy camera do thám của Hamas, song nhóm vũ trang cáo buộc Tel Aviv "bịa đặt".

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 26/8 cho biết mục tiêu trong vụ tập kích kép nhằm vào bệnh viện Nasser ở Khan Younis, miền nam Gaza, trước đó một ngày là "camera do Hamas lắp đặt để giám sát hoạt động và ra lệnh tấn công binh sĩ Israel".

Hai đòn không kích nối tiếp, cách nhau 15 phút đã khiến ít nhất 20 người thiệt mạng, trong đó có 5 nhà báo và nhiều nhân viên y tế đến hiện trường sau đòn tập kích đầu tiên.

IDF nói rằng các binh sĩ Lữ đoàn Golani tác chiến trong khu vực đã phát hiện vị trí camera, song không công bố bằng chứng cụ thể. Quân đội Israel cũng công bố danh tính 6 người được cho là "thành viên của Hamas và tổ chức Jihad Hồi giáo Palestine" thiệt mạng ở Nasser, nhưng danh sách này đã bị Hamas và truyền thông quốc tế phản bác.

Nhân viên y tế Palestine bị thương sau vụ tập kích kép vào bệnh viện Nasser, Khan Younis, miền nam Dải Gaza, ngày 25/8. Ảnh: AFP

Hamas bác bỏ cáo buộc từ IDF rằng họ lắp camera do thám ở bệnh viện Nasser, gọi lời giải thích của Tel Aviv về vụ tập kích kép nhằm vào bệnh viện Nasser là "sự bịa đặt nhằm trốn tránh trách nhiệm pháp lý và đạo đức".

"Ngay cả khi tuyên bố của họ chính xác, quân đội Israel có vô số phương án khác để vô hiệu hóa camera đó mà không cần tấn công một cơ sở y tế", Bassem Naim, thành viên cánh chính trị của Hamas, nhấn mạnh.

Các tổ chức báo chí, y tế cùng chính phủ nhiều nước đã đồng loạt lên án sự việc.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu mô tả cái chết của dân thường, bác sĩ và phóng viên tại bệnh viện là "sự cố bi thảm", cho biết quân đội Israel đang điều tra.

Trong báo cáo sơ bộ, IDF thừa nhận lỗ hổng trong quy trình ra quyết định tập kích bệnh viện Nasser, gồm phê duyệt mục tiêu, loại vũ khí sử dụng và thời điểm khai hỏa. Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel đã chỉ đạo các cơ quan tiếp tục điều tra.

Vị trí Khan Younis và các vùng đô thị lớn tại Dải Gaza. Đồ họa: BBC

Liên Hợp Quốc yêu cầu Israel phải đảm bảo các cuộc điều tra dẫn tới truy cứu trách nhiệm cụ thể.

Người phát ngôn cơ quan nhân quyền của Liên Hợp Quốc Thameen Al-Kheetan cho biết tình trạng nhiều nhà báo thiệt mạng ở Dải Gaza đang đặt ra nhiều câu hỏi nghiêm trọng rằng liệu Israel có cố tình nhắm vào các phóng viên hiện trường hay không.

"Chúng tôi cũng chưa thấy kết quả hoặc biện pháp xử lý trách nhiệm rõ ràng từ các cuộc điều tra trước đây của Israel. Công lý cần được đảm bảo", ông nhấn mạnh.

Thanh Danh (Theo CNN, Guardian, Times of Israel)