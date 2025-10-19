Israel không kích miền nam Gaza, cáo buộc Hamas nổ súng trước

Quân đội Israel không kích khu vực Rafah với cáo buộc Hamas vi phạm lệnh ngừng bắn, trong khi nhóm vũ trang ở Dải Gaza bác bỏ thông tin.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm nay cáo buộc các tay súng Hamas liên tiếp tấn công quân nhân Israel bên ngoài ranh giới "đường vàng" theo thỏa thuận ngừng bắn, trong đó có một vụ tấn công bằng súng chống tăng và một vụ bắn tỉa.

"Cả hai sự việc đều được ghi nhận trong khu vực do Israel kiểm soát. Đây là hành động vi phạm trắng trợn lệnh ngừng bắn", một quan chức IDF cho hay.

Quân đội Israel sau đó tuyên bố đã điều động tiêm kích tiến hành các đòn không kích nhằm vào khu vực Rafah, miền nam Dải Gaza, nhằm "loại bỏ mối đe dọa" và cảnh báo "sẽ hành động cương quyết" để đáp trả những hành động tương tự.

Tiêm kích F-15 Israel trong cuộc diễn tập ở Địa Trung Hải hồi tháng 3. Ảnh: USAF

Một số nhân chứng tại Rafah nghe thấy nhiều tiếng nổ và giao tranh, trong khi người dân ở thị trấn Abassan gần thành phố Khan Younis nói rằng xe tăng Israel đã khai hỏa dữ dội. Nhiều đợt không kích cũng được ghi nhận tại Rafah vào buổi chiều.

Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben Gvir kêu gọi Thủ tướng Benjamin Netanyahu "tái khởi động chiến dịch quân sự toàn diện ở Dải Gaza", cho rằng những kỳ vọng Hamas sẽ thay đổi "chỉ là sự ảo tưởng đe dọa an ninh Israel".

Izzat al-Risheq, thành viên cấp cao Hamas, bác bỏ cáo buộc cho rằng tổ chức này nổ súng trước và khẳng định họ vẫn tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn. Ông chỉ trích Israel mới là bên liên tục tìm cách vi phạm thỏa thuận, cho rằng Thủ tướng Netanyahu đang "chịu sức ép từ các thành viên cực hữu trong chính phủ và cố né tránh trách nhiệm với các bên trung gian".

Quan chức Hamas cáo buộc Israel đã 47 lần vi phạm lệnh ngừng bắn kể từ khi thỏa thuận có hiệu lực ngày 11/10, khiến 38 người chết và 143 người bị thương.

Vị trí Rafah và những khu đô thị lớn tại Dải Gaza. Đồ họa: BBC

Theo kế hoạch 20 điểm do Tổng thống Trump khởi xướng nhằm chấm dứt xung đột, Hamas phải giải giáp và từ bỏ quyền kiểm soát Gaza. Tuy nhiên, Hamas đã triển khai hàng nghìn nhân viên an ninh nhằm thế chỗ lực lượng Israel vừa rút khỏi Dải Gaza, công khai thể hiện quyền lực và làm rõ rằng họ vẫn nắm quyền lãnh đạo khu vực.

Nhóm tiến hành trấn áp các nhóm dân quân đối thủ do những gia tộc Palestine nổi tiếng kiểm soát và thực hiện những vụ hành quyết công khai. Hành động của Hamas lan truyền nỗi sợ hãi và làm dấy lên lo ngại rằng vòng xoáy bạo lực nội bộ có thể mang đến nỗi thống khổ mới cho người dân khu vực vốn đã kiệt sức vì chiến sự.

Tình trạng bạo lực phơi bày những thách thức phía trước, khi các cuộc đàm phán về kế hoạch hòa bình của Tổng thống Donald Trump hướng tới nhiệm vụ phức tạp hơn là giải giáp Hamas và xây dựng bộ máy hành chính, an ninh mới cho khu vực.

Thanh Danh (Theo Reuters, Times of Israel)