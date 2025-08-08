Israel duyệt kế hoạch điều quân đội kiểm soát hoàn toàn Gaza

Nội các an ninh Israel phê chuẩn kế hoạch kiểm soát hoàn toàn Dải Gaza bằng biện pháp quân sự, đặt mục tiêu đánh bại hoàn toàn Hamas.

Văn phòng Thủ tướng Israel rạng sáng nay thông báo phần lớn nội các an ninh nước này đã ủng hộ kế hoạch của ông Benjamin Netanyahu, trong đó sẽ huy động quân đội để dần dần kiểm soát toàn bộ Dải Gaza. Quyết định được đưa ra sau hơn 10 giờ tranh luận.

Trong giai đoạn đầu, quân đội Israel sẽ tiến vào Gaza City, sau đó đẩy mạnh tiến công miền trung dải đất, nơi được cho là có các cơ sở giam giữ con tin và cũng là khu vực mà lực lượng của Tel Aviv hạn chế hoạt động trước đây.

"Mục tiêu là giành chiến thắng quyết định trước Hamas. Kế hoạch cũng cho phép triển khai viện trợ nhân đạo đến các cộng đồng dân cư ngoài vùng giao tranh", thông báo có đoạn.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Jerusalem ngày 27/7. Ảnh: AFP

Trong cuộc phỏng vấn trước đó một ngày, Thủ tướng Netanyahu nói rằng kế hoạch này "nhằm đảm bảo an ninh, loại bỏ Hamas và cho phép người dân Gaza được tự do, sau đó trao lại quyền điều hành dân sự".

Ông nhấn mạnh rằng Israel chỉ muốn kiểm soát chứ không muốn thiết lập chính quyền để cai quản Dải Gaza. "Chúng tôi muốn có vành đai an ninh, nhưng không muốn điều hành dải đất này. Chúng tôi không muốn ở đó với tư cách cơ quan quản lý", ông nói.

Israel muốn trao lại Gaza cho "lực lượng Arab", những người mà ông Netanyahu tin "sẽ cai quản một cách đúng đắn, mang lại cuộc sống tốt đẹp cho người dân Gaza mà không gây ra mối đe dọa tiềm tàng với chúng tôi". Ông thêm rằng sẽ "không bao giờ" trao Gaza cho Hamas hay Chính quyền Palestine (PA).

Dù các nước Arab bày tỏ thiện chí hỗ trợ công cuộc tái thiết Gaza hậu xung đột, họ từ lâu nêu điều kiện muốn tham gia cùng Chính quyền Palestine, cho rằng điều này rất quan trọng để thúc đẩy ngoại giao về giải pháp hai nhà nước. Việc ông Netanyahu từ chối vai trò của PA có thể là trở ngại trong kế hoạch để lực lượng Arab quản lý vùng đất.

Lãnh đạo Israel khẳng định nước này cũng mong muốn chấm dứt sớm xung đột ở Gaza. "Nó sẽ kết thúc nhanh chóng. Nếu Hamas đầu hàng, hạ vũ khí và thả con tin, ngày mai cuộc chiến sẽ kết thúc", ông nói.

Bình luận mới được ông Netanyahu đưa ra trước thềm cuộc họp nội các quan trọng về giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến Gaza. Thủ tướng Israel dự kiến xin ý kiến nội các về kế hoạch mở rộng cuộc tấn công, trong đó có thể sẽ có hoạt động của bộ binh tại các khu vực đông dân cư mà Tel Aviv tin Hamas đang giam con tin.

"Kế hoạch leo thang cuộc chiến của ông Netanyahu đã cho thấy mong muốn bỏ mặc các con tin và hy sinh họ để theo đuổi lợi ích cá nhân cùng chương trình nghị sự của ông ấy", Hamas cho biết trong một tuyên bố sau đó.

Xung đột Gaza bùng phát hồi tháng 10/2023, sau khi Israel phát động chiến dịch đáp trả Hamas và giải cứu con tin. Nhóm vũ trang Hamas trước đó bất ngờ tấn công miền nam Israel, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và bắt cóc 251 con tin. Hiện tại còn khoảng 49 con tin bị giam ở Gaza, trong đó có 27 mà quân đội Israel cho là đã chết. Xung đột Gaza đến nay đã khiến hơn 61.000 người thiệt mạng, theo cơ quan y tế do Hamas kiểm soát.

Thùy Lâm (Theo Times of Israel, AFP)