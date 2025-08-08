Israel duyệt kế hoạch điều quân đội kiểm soát Gaza City

Nội các an ninh Israel phê chuẩn kế hoạch kiểm soát Gaza City, thành phố lớn nhất ở Dải Gaza, bằng biện pháp quân sự, đặt mục tiêu đánh bại hoàn toàn Hamas.

Văn phòng Thủ tướng Israel rạng sáng nay thông báo phần lớn nội các an ninh nước này ủng hộ kế hoạch của ông Benjamin Netanyahu sau 10 giờ tranh luận. Quân đội Israel "sẽ chuẩn bị kiểm soát Gaza City, đồng thời phân phát viện trợ nhân đạo cho dân thường bên ngoài khu vực chiến sự", văn phòng cho biết.

Sau khi quân đội Israel tiến vào Gaza City ở miền bắc, họ có thể đẩy mạnh tiến công miền trung dải đất, nơi được cho là có các cơ sở giam giữ con tin và cũng là khu vực mà lực lượng của Tel Aviv hạn chế hoạt động trước đây.

"Mục tiêu là giành chiến thắng quyết định trước Hamas", thông báo có đoạn.

Nội các an ninh cũng thông qua 5 nguyên tắc để chấm dứt chiến sự, bao gồm: giải giáp Hamas; trao trả toàn bộ 50 con tin, trong đó 20 người được cho là còn sống; phi quân sự hóa Dải Gaza; Israel kiểm soát an ninh tại vùng này; và thành lập một chính quyền dân sự thay thế không do Hamas hay Chính quyền Palestine điều hành.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Jerusalem ngày 27/7. Ảnh: AFP

Gaza City là khu đô thị lớn nhất ở Dải Gaza và là thành phố đông dân nhất trước khi xung đột Israel - Hamas bùng phát, với khoảng 700.000 người, tương đương thủ đô Washington của Mỹ. Hàng trăm nghìn người đã rời khỏi thành phố sau khi Israel phát lệnh sơ tán vào giai đoạn đầu xung đột, song nhiều người đã trở lại khi Israel và Hamas đạt được thỏa thuận ngừng bắn hồi đầu năm.

Israel tuyên bố đã kiểm soát 75% Dải Gaza. Dải đất ven biển kéo dài từ Gaza City ở miền bắc đến thành phố miền nam Khan Younis là khu vực chính vẫn nằm ngoài kiểm soát của Tel Aviv. Phần lớn trong số hai triệu người Palestine ở Gaza, trong đó có những người bị mất nhà cửa, đang phải chen chúc bên trong các lều trại, khu trú ẩn tạm bợ và căn hộ ở những khu vực này.

Vị trí Gaza City và các đô thị ở Dải Gaza. Đồ họa: BBC

Tuyên bố mới thu hẹp phạm vi so với thông điệp trước đó của Thủ tướng Israel. Trong cuộc phỏng vấn ngày 7/8, ông Netanyahu nói rằng Israel muốn kiểm soát toàn bộ Dải Gaza "nhằm đảm bảo an ninh, loại bỏ Hamas và cho phép người dân Gaza được tự do, sau đó trao lại quyền điều hành dân sự".

Ông nhấn mạnh rằng Israel chỉ muốn kiểm soát chứ không muốn thiết lập chính quyền để cai quản Dải Gaza. "Chúng tôi muốn có vành đai an ninh, nhưng không muốn điều hành dải đất này. Chúng tôi không muốn ở đó với tư cách cơ quan quản lý", ông nói.

Israel muốn trao lại Gaza cho "lực lượng Arab", những người mà ông Netanyahu tin "sẽ cai quản một cách đúng đắn, mang lại cuộc sống tốt đẹp cho người dân Gaza mà không gây ra mối đe dọa tiềm tàng với chúng tôi". Ông thêm rằng sẽ "không bao giờ" trao Gaza cho Hamas hay Chính quyền Palestine.

Dù các nước Arab bày tỏ thiện chí hỗ trợ công cuộc tái thiết Gaza hậu xung đột, họ từ lâu nêu điều kiện muốn tham gia cùng Chính quyền Palestine, cho rằng điều này rất quan trọng để thúc đẩy ngoại giao về giải pháp hai nhà nước. Việc ông Netanyahu từ chối vai trò của Chính quyền Palestine có thể là trở ngại trong kế hoạch để lực lượng Arab quản lý vùng đất.

Lãnh đạo Israel khẳng định nước này cũng mong muốn chấm dứt sớm xung đột ở Gaza. "Nó sẽ kết thúc nhanh chóng. Nếu Hamas đầu hàng, hạ vũ khí và thả con tin, ngày mai cuộc chiến sẽ kết thúc", ông nói.

"Kế hoạch leo thang cuộc chiến của ông Netanyahu đã cho thấy mong muốn bỏ mặc các con tin và hy sinh họ để theo đuổi lợi ích cá nhân cùng chương trình nghị sự của ông ấy", Hamas cho biết trong một tuyên bố. Nhóm này gọi kế hoạch mở rộng chiến sự của Israel là "tội ác chiến tranh mới".

Xung đột Gaza bùng phát hồi tháng 10/2023, sau khi Israel phát động chiến dịch đáp trả Hamas và giải cứu con tin. Nhóm vũ trang Hamas trước đó bất ngờ tấn công miền nam Israel, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và bắt cóc 251 con tin. Hiện tại còn khoảng 49 con tin bị giam ở Gaza, trong đó có 27 mà quân đội Israel cho là đã chết. Xung đột Gaza đến nay đã khiến hơn 61.000 người thiệt mạng, theo cơ quan y tế do Hamas kiểm soát.

Thùy Lâm (Theo Times of Israel, AFP)