Israel đột kích bệnh viện Dải Gaza để tìm con tin

Quân đội Israel bao vây, khám xét bệnh viện ở Khan Younis để tìm con tin, nhưng chỉ phát hiện vũ khí và bắt một số nghi phạm.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 16/2 thông báo đã bắt hơn 20 người ở bệnh viện Nasser, thuộc thành phố Khan Younis ở phía nam Dải Gaza. Những người này bị cáo buộc tham gia vụ tấn công ngày 7/10/2023, do Hamas dẫn đầu nhắm vào dân thường và quân đội Israel gần biên giới Gaza.

Cuộc đột kích khám xét bắt đầu vào chiều 15/2, sau khi IDF nhận tin báo rằng con tin Israel từng bị giam tại Nasser và thi thể một số con tin còn trong bệnh viện. Đặc nhiệm hải quân và đơn vị biệt kích Maglan tinh nhuệ giữ vai trò chủ lực trong cuộc bao vây và khám xét.

IDF cho biết họ chưa tìm thấy bằng chứng về con tin như kỳ vọng, song đã thu giữ được một số vũ khí được tàng trữ tại bệnh viện, trong đó có lựu đạn, súng và đạn cối. Đặc nhiệm Israel cũng giữ thêm hàng chục nhân chứng tại bệnh viện để lấy lời khai.

Vũ khí được đặc nhiệm Israel tìm thấy trong bệnh viện Nasser, thành phố Khan Younis, phía nam Dải Gaza ngày 16/2. Ảnh: IDF

Giới chức Israel nhấn mạnh cuộc khám xét "sẽ tiếp tục được triển khai theo đúng luật pháp quốc tế". Tel Aviv tiếp tục cáo buộc Hamas sử dụng "có tính hệ thống" các bệnh viện và cơ sở dân sự cho hoạt động quân sự chống lại Israel.

Trong khi đó, quan chức y tế tại Dải Gaza cáo buộc quân đội Israel đã cắt cung cấp oxy tại bệnh viện Nasser trong quá trình bao vây và khám xét, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng. Đại diện cơ quan y tế Dải Gaza bổ sung rằng bệnh viện Nasser đã mất điện, đe dọa tính mạng của 6 bệnh nhân trong khu chăm sóc đặc biệt và ba bệnh nhi.

Một nhân chứng mô tả với AFP rằng xạ thủ và xe quân sự Israel bao vây bệnh viện đã nổ súng bừa bãi. Cơ quan y tế Dải Gaza trước đó cho hay trong bệnh viện Nasser còn hàng trăm y tá, bác sĩ và bệnh nhân.

IDF chưa bình luận về thông tin thương vong tại bệnh viện ở Khan Younis, chỉ khẳng định quân đội Israel đã triển khai chiến dịch với độ chính xác cao.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang tìm cách tiếp cận bệnh viện Nasser sau cuộc đột kích của quân đội Israel. Người phát ngôn WHO Tarik Jasarevic nhấn mạnh bệnh viện Nasser đang có nhiều bệnh nhân và người bị thương nghiêm trọng, do đó cần được đảm bảo nhiên liệu cho máy phát điện để máy móc y tế thiết yếu duy trì hoạt động.

Vị trí Khan Younis và các thành phố tại Dải Gaza. Đồ họa: BBC

Thanh Danh (Theo AFP, Reuters, Times of Israel)