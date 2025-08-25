Israel có thể rút bớt quân khỏi Lebanon nếu Hezbollah giải giáp

Thủ tướng Netanyahu hoan nghênh quyết định của Lebanon về việc giải giáp Hezbollah vào cuối năm nay và Tel Aviv có thể đáp lại bằng cách rút bớt quân.

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm nay cho biết nếu Lebanon thực hiện các bước đi cần thiết để giải giáp nhóm Hezbollah, Israel có thể đáp lại bằng các biện pháp tương ứng, trong đó có giảm dần hiện diện quân sự của Israel ở miền nam Lebanon theo giai đoạn và phối hợp với cơ chế an ninh do Mỹ dẫn đầu.

"Israel sẵn sàng hỗ trợ Lebanon trong nỗ lực giải giáp Hezbollah và cùng nhau hướng tới tương lai an ninh, ổn định hơn cho cả hai quốc gia", tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng nêu.

Văn phòng Thủ tướng cũng ca ngợi Tổng thống Lebanon Joseph Aoun và Thủ tướng Nawaf Salam về "quyết định trọng đại", gọi động thái này là "cơ hội quan trọng để Lebanon giành lại chủ quyền và khôi phục thẩm quyền của các thể chế nhà nước, quân đội và chính quyền, thoát khỏi ảnh hưởng của các chủ thể phi nhà nước".

Chính phủ Lebanon và Hezbollah hiện chưa lên tiếng về thông tin này.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại một sự kiện ở Jerusalem ngày 13/8. Ảnh: AFP

Từ khi giao tranh giữa Israel và Hezbollah kết thúc hồi tháng 11/2024 bằng lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian, Hezbollah tuyên bố nhóm sẽ không thảo luận về giải trừ vũ khí nếu Israel không rút khỏi 5 ngọn đồi mà nước này kiểm soát bên trong lãnh thổ Lebanon và chấm dứt các cuộc không kích gần như hàng ngày.

Thủ tướng Lebanon Salam ngày 5/8 tuyên bố chính phủ đã giao Bộ Quốc phòng lập kế hoạch "giới hạn toàn bộ vũ khí trong tay quân đội và lực lượng an ninh nhà nước, hoàn thành trước cuối năm nay". Quân đội Lebanon dự kiến trình kế hoạch triển khai vào cuối tháng để thảo luận và phê duyệt.

Bước đi nhằm thực thi thỏa thuận ngừng bắn với Israel hồi tháng 11/2024, giữa lúc Mỹ đang gia tăng sức ép với chính phủ Lebanon.

Thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem khẳng định Hezbollah không có ý định từ bỏ các kho vũ khí, cảnh báo đất nước Lebanon có thể rơi vào tình trạng nội chiến và "không còn sự sống" nếu chính phủ quyết tâm đối đầu với họ.

Ông cũng lên án quyết định giải giáp của chính phủ là "kế hoạch tước vũ khí của lực lượng kháng chiến", đề cập phong trào chống đối Israel, và bày tỏ lo ngại kế hoạch giải giáp này sẽ mở đường cho những cuộc đàn áp nhắm vào thành viên Hezbollah.

"Chính phủ sẽ phải gánh chịu toàn bộ trách nhiệm cho mọi sự bùng nổ hay hủy diệt nội bộ ở Lebanon", thủ lĩnh Hezbollah nói.

Vị trí sông Litani và vùng đệm nằm ở phía nam Lebanon. Đồ họa: Sky News

Kể từ khi giao tranh kết thúc, Hezbollah đã rút hầu hết thành viên và vũ khí khỏi khu vực dọc biên giới với Israel ở phía nam sông Litani. Thỏa thuận ngừng bắn không nêu rõ cách thức xử lý vũ khí và các cơ sở quân sự của Hezbollah ở phía bắc sông Litani, chỉ nói rằng chính phủ Lebanon nên phá dỡ các cơ sở trái phép, bắt đầu từ khu vực phía nam sông.

Hezbollah khẳng định thỏa thuận chỉ bao gồm khu vực phía nam sông Litani, trong khi Israel và Mỹ cho biết thỏa thuận yêu cầu nhóm phải giải giáp trên toàn Lebanon.

Huyền Lê (Theo AP, Reuters, Times of Israel)