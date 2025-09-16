Israel có thể đã bắt đầu chiến dịch chiếm đóng Gaza City

Báo Mỹ dẫn lời quan chức giấu tên cho biết Israel đã mở chiến dịch trên bộ để kiểm soát Gaza City sau nhiều ngày không kích thành phố.

Tờ Axios của Mỹ hôm 15/9 dẫn lời các quan chức Israel cho biết quân đội nước này đã mở chiến dịch tiến công trên bộ nhằm vào Gaza City, với mục tiêu kiểm soát thành phố và loại bỏ hoàn toàn các đơn vị Hamas đang cố thủ.

Các cơ quan truyền thông Palestine tại Dải Gaza cùng ngày thông báo không quân Israel đã tiến hành nhiều cuộc không kích quy mô lớn vào Gaza City, trước khi xe tăng và thiết giáp tiến vào thành phố.

Giới chức Israel chưa bình luận về thông tin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó kêu gọi Hamas không làm hại các con tin còn sống. "Tôi hy vọng các lãnh đạo Hamas hiểu họ sẽ gặp điều gì nếu làm như vậy. Đừng để điều đó xảy ra, nếu không mọi cam kết sẽ bị hủy bỏ. Hãy thả tất cả con tin ngay lập tức", ông nói.

Xe tăng, thiết giáp Israel tại Dải Gaza ngày 5/9. Ảnh: IDF

Đợt tiến công diễn ra sau nhiều ngày Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tăng cường không kích nhằm vào Gaza City, san phẳng hàng chục tòa nhà cao tầng mà họ cáo buộc là hạ tầng được nhóm vũ trang Hamas sử dụng cho mục đích quân sự.

Chiến dịch của IDF được nhận định là động thái leo thang trong xung đột đã kéo dài gần hai năm. Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế lo ngại Israel tấn công Gaza City sẽ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo tại khu vực này.

Các quan chức an ninh và quốc phòng hàng đầu của Israel, trong đó có tư lệnh IDF Eyal Zamir cùng lãnh đạo tình báo quân đội, tình báo hải ngoại Mossad và Cơ quan An ninh Israel (Shin Bet), đã khuyến cáo Thủ tướng Benjamin Netanyahu không phát động chiến dịch tiến công Gaza City.

Theo các quan chức, chiến dịch có thể gây nguy hiểm đến tính mạng các con tin Israel vẫn bị giam tại Dải Gaza, gây thương vong nặng nề cho IDF. Cuộc tiến công cũng không thể xóa sổ hoàn toàn Hamas và có thể buộc Israel thiết lập chính quyền quân sự để quản lý trực tiếp hai triệu dân tại Dải Gaza.

Một số đô thị tại Dải Gaza. Đồ họa: BBC

Thông tin được công bố vài giờ sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio gặp Thủ tướng Netanyahu và các thành viên cấp cao trong nội các. Hai quan chức Israel cho biết Ngoại trưởng Rubio nói với ông Netanyahu rằng chính quyền Tổng thống Trump ủng hộ IDF mở chiến dịch trên bộ, song muốn hoạt động diễn ra nhanh chóng và kết thúc càng sớm càng tốt.

Theo một quan chức Mỹ, chính quyền của Tổng thống Trump sẽ không ngăn cản Israel và bật đèn xanh cho nước này tự đưa ra quyết định liên quan đến chiến dịch ở Dải Gaza. "Đây không phải cuộc chiến của ông Trump mà là của Thủ tướng Netanyahu, ông ấy sẽ quyết định mọi chuyện xảy ra tiếp theo", quan chức này nói.

Cuộc tấn công ngày 7/10/2023 của Hamas vào miền nam Israel khiến 1.219 người thiệt mạng, phần lớn là dân thường. Trong số 251 con tin bị bắt, 47 người vẫn bị giam giữ tại Gaza với khoảng 20 người được tin là còn sống. Chiến dịch trả đũa của Israel đã khiến gần 65.000 người Palestine thiệt mạng, đa số là dân thường, theo số liệu từ cơ quan y tế Dải Gaza.

Hamas tháng trước đồng ý đề xuất ngừng bắn có thời hạn và thả các con tin theo từng giai đoạn. Tuy nhiên, Israel yêu cầu Hamas lập tức thả toàn bộ con tin, hạ vũ khí, từ bỏ kiểm soát Dải Gaza cùng nhiều điều kiện khác.

Nguyễn Tiến (Theo Reuters, Axios, Times of Israel)