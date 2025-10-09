Biệt kích hải quân Israel chặn một đội tàu tìm cách tiếp cận Dải Gaza, bắt 9 phương tiện cùng 145 người trên đó.

Bộ Ngoại giao Israel thông báo quân đội nước này sáng sớm 8/10 chặn đội tàu Liên minh Tự do (FFC) đang tìm cách tiếp cận Dải Gaza, bắt toàn bộ 9 phương tiện và 145 người trên đó rồi đưa về cảng Ashdod. "Tất cả những người bị bắt đều an toàn và khỏe mạnh. Chúng tôi dự kiến trục xuất họ ngay lập tức", cơ quan này cho hay.

Vụ chặn tàu diễn ra trên Địa Trung Hải, cách bờ biển Dải Gaza 150 hải lý (khoảng 270 km). Trong vòng 40 phút, lính biệt kích hải quân thuộc đơn vị Shayetet 13 của Israel đã đu dây từ trực thăng xuống tàu chở khách Conscience và dùng xuồng tiếp cận 8 phương tiện còn lại.

Israel chặn thêm đội tàu tiếp cận Dải Gaza, bắt gần 150 người Biệt kích hải quân Israel đổ bộ lên tàu buồm thuộc đội tàu Liên minh Tự do ngày 8/10. Video: FFC

Ban tổ chức FFC tuyên bố "Israel không có thẩm quyền pháp lý đối với vùng biển quốc tế", đồng thời tuyên bố họ không gây ra thiệt hại nào. Các phương tiện tham gia đang chở lượng hàng viện trợ trị giá hơn 110.000 USD, bao gồm thuốc men, máy thở và chế phẩm dinh dưỡng dành cho các bệnh viện ở Dải Gaza.

Đội tàu FFC khởi hành từ Italy từ hai tuần trước, trong đó khoảng 100 người đi trên tàu Conscience. Ít nhất hai người trong số này là công dân Israel, ngoài ra còn có một số công dân và nhà lập pháp Thổ Nhĩ Kỳ.

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích vụ Israel bắt tàu, gọi đây là "hành vi cướp biển, làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, gây tổn hại đến nỗ lực hòa bình và là hành động tấn công vào các nhà hoạt động, trong đó có công dân Thổ Nhĩ Kỳ".

Hải quân Israel trước đó vài ngày cũng chặn đội tàu Global Sumud gồm 41 phương tiện đang tìm cách tiếp cận Dải Gaza và bắt hơn 400 nhà hoạt động, trong đó có Greta Thunberg.

Israel từng ngăn cản những tàu tìm cách tiếp cận Dải Gaza vào tháng 6 và tháng 7. Theo giới chức Israel, biện pháp phong tỏa đường biển nhằm hạn chế khả năng vận chuyển vũ khí của Hamas. Tuy nhiên, những người chỉ trích cho rằng đây là "hình phạt tập thể" đối với khoảng hai triệu người Palestine ở Dải Gaza.

Vùng biển Israel phong tỏa ngoài khơi Dải Gaza. Đồ họa: Wikimedia

IDF tháng 10/2023 mở chiến dịch tại Dải Gaza để trả đũa vụ tấn công của Hamas khiến 1.200 người tại Israel thiệt mạng, 251 người bị bắt làm con tin. Xung đột gây ra khủng hoảng nhân đạo tại khu vực, khiến phần lớn dân cư phải sơ tán và làm hơn 66.000 người ở Dải Gaza thiệt mạng.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, Times of Israel, Reuters)