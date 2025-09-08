Israel cảnh báo 'cuồng phong sắp giáng xuống bầu trời Gaza City'

Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố "trận cuồng phong" sắp giáng xuống bầu trời Gaza City, kêu gọi Hamas đầu hàng để tránh bị hủy diệt.

"Hôm nay, một trận cuồng phong sẽ giáng xuống bầu trời Gaza City. Phần mái những tòa nhà cao tầng trong khu vực sẽ rung chuyển", Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cho biết trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 8/9.

Ông Katz tuyên bố đây sẽ là "cảnh báo cuối cùng" cho các thành viên Hamas ở Dải Gaza và đang sống ở nước ngoài.

Khói lửa bốc lên sau khi Israel ném bom tòa nhà al-Ruya ở Gaza City ngày 7/9. Ảnh: AFP

"Hãy thả hết con tin và hạ vũ khí, nếu không Gaza sẽ bị phá hủy và các người sẽ bị xóa sổ. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình và chúng tôi đang chuẩn bị mở rộng hoạt động tác chiến để vô hiệu hóa Gaza", Bộ trưởng Quốc phòng Israel nêu thêm.

Hamas chưa lên tiếng về phát biểu của ông Katz.

Israel đang chuẩn bị cho chiến dịch tấn công lớn nhằm chiếm đóng hoàn toàn Gaza City, thành phố lớn nhất ở Dải Gaza.

IDF đang tăng cường không kích và tiến hành hoạt động trên bộ ở vùng ngoại ô của thành phố, làm dấy lên nguy cơ tình hình nhân đạo tiếp tục xấu đi. Lực lượng này mỗi ngày tấn công một tòa nhà cao tầng ở Gaza, cho rằng đó là "những căn cứ của Hamas".

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 7/9 cho biết ông đã ra tối hậu thư cho Hamas, yêu cầu họ chấp nhận thỏa thuận để thả con tin đang bị giam tại Dải Gaza. Hamas sau đó nói rằng họ "sẵn sàng lập tức ngồi vào bàn đàm phán" sau khi Mỹ đưa ra một số ý tưởng nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Vị trí Gaza City. Đồ họa: AFP

Cuộc tấn công ngày 7/10/2023 của Hamas vào miền nam Israel khiến 1.219 người thiệt mạng, phần lớn là dân thường. Trong số 251 con tin bị bắt, 47 người vẫn bị giam giữ tại Gaza với khoảng 20 người được tin là còn sống. Chiến dịch trả đũa của Israel đã khiến hơn 64.000 người Palestine thiệt mạng, đa số là dân thường, theo số liệu từ cơ quan y tế Dải Gaza.

Hamas tháng trước đồng ý đề xuất ngừng bắn có thời hạn và thả các con tin theo từng giai đoạn. Tuy nhiên, Israel yêu cầu Hamas lập tức thả toàn bộ con tin, hạ vũ khí, từ bỏ kiểm soát Dải Gaza cùng nhiều điều kiện khác.

Huyền Lê (Theo AFP, Times of Israel)