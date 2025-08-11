Israel bị tố tập kích, hạ sát 5 nhà báo ở Gaza

Al Jazeera cáo buộc quân đội Israel hạ sát 5 nhà báo thiệt mạng ở Gaza, Tel Aviv nói rằng một người trong số này là chỉ huy Hamas.

"Nhà báo Anas al-Sharif của Al Jazeera và 4 đồng nghiệp đã thiệt mạng trong cuộc tấn công có chủ đích của Israel nhằm vào căn lều dành cho truyền thông ở Gaza City", kênh Al Jazeera có trụ sở ở Qatar cho biết trong thông báo hôm nay.

Hãng cho biết sự việc xảy ra hôm 10/8, nhấn mạnh căn lều nằm bên ngoài cổng chính của một bệnh viện. "Đây là phóng viên nổi tiếng của kênh Al Jazeera tiếng Arab, thường xuyên đưa tin từ miền bắc Dải Gaza", thông báo có đoạn.

Bốn nạn nhân còn lại gồm phóng viên Mohammed Qreiqeh cùng ba nhà quay phim gồm Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal và Moamen Aliwa.

Anas al-Sharif trong bức ảnh đăng ngày 10/8. Ảnh: X/AnasAlSharif0

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận đã tiến hành cuộc tập kích với mục tiêu là al-Sharif, cáo buộc người này "giả dạng làm nhà báo cho Al Jazeera". "Anas Al-Sharif là chỉ huy một đơn vị thuộc nhóm vũ trang Hamas, chịu trách nhiệm chỉ đạo các vụ tấn công bằng rocket nhằm vào dân thường và binh sĩ Israel", IDF cho hay.

Hãng thông tấn AFP cho biết al-Sharif là một trong những phóng viên hiện trường quen mặt của Al Jazeera tại Dải Gaza, xuất hiện trên sóng hàng ngày để đưa tin về vùng lãnh thổ.

Sau khi al-Sharif bị sát hại, di thư do anh viết từ trước đã được đăng lên tài khoản mạng xã hội cá nhân. "Nếu những lời này đến được với mọi người, hãy hiểu rằng Israel đã thành công trong việc sát hại và khiến tôi im lặng", thông điệp có đoạn.

Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ) có trụ sở ở Mỹ hồi tháng 7 kêu gọi bảo vệ al-Sharif, cáo buộc phát ngôn viên tiếng Arab của IDF đang tăng cường công kích phóng viên này trên mạng bằng cách cáo buộc anh là thành viên nhóm vũ trang Hamas.

Sau khi vụ tấn công xảy ra, CPJ bày tỏ "kinh hoàng" trước cái chết của loạt nhà báo.

"Israel thường xuyên quy chụp các nhà báo là thành viên nhóm vũ trang mà không đưa ra bằng chứng đáng tin cậy, làm dấy lên nghi vấn sâu sắc về ý đồ và sự tôn trọng của họ đối với quyền tự do báo chí. Nhà báo cũng là dân thường và không bao giờ được nhắm vào họ. Những người đứng đằng sau các vụ sát hại này cần phải chịu trách nhiệm", tổ chức này cho biết.

Hiệp hội Nhà báo Palestine cũng mô tả cuộc tập kích là "vụ ám sát đẫm máu".

Hiện trường sau vụ tập kích khiến 5 nhà báo của Al Jazeera thiệt mạng tại Gaza City hôm 10/8. Ảnh: Reuters

Quan hệ giữa Israel và Al Jazeera vốn căng thẳng suốt nhiều năm qua. Tel Aviv đã cấm kênh này hoạt động tại Israel và lục soát các văn phòng của họ sau khi xung đột tại Dải Gaza bùng phát.

Qatar, quốc gia tài trợ một phần cho Al Jazeera, nhiều năm qua là nơi đặt văn phòng của giới lãnh đạo chính trị Hamas. Nước này cũng thường xuyên được chọn là địa điểm tổ chức các cuộc đối thoại gián tiếp giữa Israel và nhóm vũ trang.

Phạm Giang (Theo Al Jazeera, AFP)