Israel bị tố nổ súng vào đoàn nhận viện trợ, khiến 27 người chết

Giới chức Palestine và nhân chứng nói quân đội Israel nổ súng vào đoàn người đang đi đến điểm phân phối viện trợ ở Gaza, khiến 27 người thiệt mạng.

Yasser Abu Lubda, người Palestine ở Rafah, cho biết vụ nổ súng bắt đầu lúc rạng sáng 3/6 tại khu vực Flag Roundabout, nơi cách điểm phân phối hàng viện trợ của Quỹ Nhân đạo Gaza (GHF) tại thành phố khoảng một km. Toàn bộ khu vực này hiện là vùng quân sự do Israel kiểm soát, không nhà báo nào được vào trừ những người quân đội cho phép đi cùng.

Ludba nói đã thấy một số người chết và bị thương. Neima al-Aaraj, phụ nữ đến từ Khan Younis, cũng đưa ra thông tin tương tự, thêm rằng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã nổ súng "bừa bãi" vào đoàn người đi nhận viện trợ.

Al-Aaraj cho biết đã cố gắng đến được điểm phân phối viện trợ song lại phải về tay trắng, do ở đó không còn hàng.

Tang lễ tại bệnh viện Nasser dành cho một nạn nhân trong vụ nổ súng hôm 3/6. Ảnh: AP

Nhân chứng khác là Rasha al-Nahal nói "đạn bắn từ mọi hướng" và đã đếm được hơn 10 người thiệt mạng trên đường. Cô nói thêm rằng lực lượng Israel còn nổ súng vào họ trong lúc mọi người quay về.

Zaher al-Waheidi, quan chức thuộc cơ quan y tế do Hamas kiểm soát tại Dải Gaza, cho biết ít nhất 27 người đã thiệt mạng vào sáng 3/6. Theo Hisham Mhanna, phát ngôn viên Hội Chữ thập Đỏ Quốc tế, bệnh viện dã chiến của tổ chức này ở Rafah đã tiếp nhận 184 người bị thương.

IDF tuyên bố đã nổ súng "gần một vài cá nhân khả nghi", cho biết những người này đã rời khỏi tuyến đường được chỉ định, áp sát lực lượng của họ và phớt lờ phát súng cảnh cáo. IDF thêm rằng sẽ xem xét thông tin liên quan thương vong trong sự việc.

Đây là vụ nổ súng thứ ba xảy ra tại khu vực Flag Roundabout trong vòng ba ngày. GHF, tổ chức do Israel và Mỹ hậu thuẫn, đã thành lập các điểm phân phối viện trợ bên trong những khu vực quân sự của Israel, với lý do là nhằm ngăn Hamas can thiệp. Liên Hợp Quốc chỉ trích cơ chế này, cho rằng nó sẽ cho phép Israel sử dụng hàng viện trợ như vũ khí và không thể giải quyết nạn đói ở Dải Gaza.

Vị trí các thành phố ở Dải Gaza. Đồ họa: BBC

Israel nối lại chiến dịch ở Gaza sau khi Hamas từ chối thay đổi thỏa thuận đã đạt được để thả nhiều con tin hơn. Các cuộc tập kích của Israel sau đó đã khiến hàng nghìn người Palestine thiệt mạng, theo cơ quan y tế tại Dải Gaza.

Xung đột bùng phát sau khi Hamas tháng 10/2023 tập kích miền nam Israel, sát hại khoảng 1.200 người và bắt 251 con tin về Dải Gaza. Nhóm vũ trang hiện còn giữ gần 60 người, 1/3 trong số đó được cho là còn sống. Chiến dịch trả đũa của Israel ở Dải Gaza đã khiến hơn 54.000 người Palestine thiệt mạng, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, theo giới chức y tế địa phương.

Phạm Giang (Theo AP)