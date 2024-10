Israel bắt đầu chiến dịch trên bộ ở Lebanon

Quân đội Israel tuyên bố phát động "các cuộc đột kích khoanh vùng mục tiêu trên bộ" tại miền nam Lebanon.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sáng nay tuyên bố bắt đầu "các cuộc tấn công giới hạn, khoanh vùng nhằm vào cơ sở của nhóm vũ trang Hezbollah" ở những ngôi làng phía nam Lebanon, gần biên giới Israel từ trước đó vài tiếng. Các đơn vị pháo binh, không quân Israel đang hỗ trợ lực lượng trên bộ ở Lebanon.

Tel Aviv chưa thông báo cụ thể chiến dịch sẽ kéo dài bao lâu, nhưng cho biết quân đội Israel "đã được huấn luyện và chuẩn bị trong nhiều tháng".

Hoạt động diễn ra ngay sau khi các lãnh đạo nước này phê duyệt kế hoạch tác chiến trong đêm 30/9, đánh dấu giai đoạn mới trong cuộc xung đột Israel và nhóm Hezbollah.

Pháo tự hành Israel công kích mục tiêu ở Lebanon đêm 30/9. Ảnh: AP

Hezbollah rạng sáng nay tuyên bố đang nhắm mục tiêu vào các đơn vị IDF cơ động bên kia biên giới, nhưng không nêu chi tiết. Còi báo động rocket đã vang lên tại thị trấn Misgav Am ở khu vực biên giới phía bắc Israel cùng những nơi lân cận, chưa có thông tin về thiệt hại hay thương vong.

Người dân ở thị trấn biên giới Aita al-Shaab, phía nam Lebanon, đã nghe thấy các đợt pháo kích dữ dội cùng tiếng trực thăng, máy bay không người lái (UAV) trên đầu.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho hay Tel Aviv đã thông báo trước cho Washington về chiến dịch này.

Times of Israel dẫn lời quan chức Mỹ giấu tên cho hay chính quyền Tổng thống Joe Biden "hiểu và thông cảm" với quyết định mở chiến dịch của Tel Aviv, nhưng lo ngại nguy cơ quân đội Israel sa lầy ở Lebanon hoặc sẽ mở rộng chiến dịch.

Một quan chức Israel cũng tiết lộ nội dung trao đổi giữa hai bên, trong đó Tel Aviv thông báo rằng chiến dịch nhằm xóa bỏ các cơ sở của Hezbollah dọc biên giới Lebanon - Israel, tạo điều kiện cho thỏa thuận ngoại giao, buộc Hezbollah lùi khỏi khu vực sông Litani, phù hợp với nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Một quan chức Lebanon nói rằng quân đội nước này "tái bố trí các binh sĩ" đến những khu vực ở xa biên giới.

Khu vực miền nam Lebanon hứng hỏa lực của Israel đêm 30/9. Ảnh: AFP

Các lãnh đạo thế giới trước đó liên tục thúc giục hạ nhiệt căng thẳng Israel - Hezbollah. Stephane Dujarric, phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, cho biết tổ chức này "không muốn chứng kiến bất cứ cuộc tấn công trên bộ nào".

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 30/9 cũng khẳng định phản đối chiến dịch trên bộ của Israel tại Lebanon. "Hãy ngừng bắn ngay bây giờ", ông nói.

Hezbollah bắt đầu tăng cường tấn công miền bắc Israel kể từ tháng 10/2023 nhằm thể hiện ủng hộ với nhóm Hamas tại Dải Gaza, khiến Tel Aviv liên tục đáp trả. Các cuộc giao tranh giữa hai bên trước đó khiến hàng trăm người thiệt mạng, trong đó chủ yếu là thành viên Hezbollah cùng hàng chục binh sĩ Israel và một số dân.

Israel gần đây tăng cường không kích nhằm vào Hezbollah ở Lebanon, hạ hàng loạt chỉ huy cấp cao của nhóm, trong đó có thủ lĩnh tối cao Hezbollah Hassan Nasrallah.

Khu vực biên giới Israel - Lebanon. Đồ họa: AFP

Một quan chức an ninh Israel ngày 27/9 cho biết chiến dịch không kích Lebanon nhằm làm suy yếu năng lực tấn công của Hezbollah, hạ sát các lãnh đạo quân sự của nhóm vũ trang, cũng như "dọn sạch" khu vực biên giới hai nước. Giới lãnh đạo Israel trước đó tuyên bố muốn công dân nước này ở miền bắc được trở về nhà an toàn, sau khi họ phải sơ tán do các cuộc tập kích của Hezbollah.

Giới chức Mỹ đến nay vẫn cố gắng ngăn chặn nguy cơ xung đột lan rộng ra Trung Đông và thuyết phục các quan chức Israel rằng chiến dịch trên bộ tại Lebanon sẽ phản tác dụng. Tình báo Mỹ giữ nguyên nhận định của họ trong tháng 9 là mọi cuộc tấn công quy mô lớn vào miền nam Lebanon cũng sẽ dẫn đến thảm họa.

Ngọc Ánh (Theo AFP)