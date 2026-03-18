Iran tử hình người bị kết tội làm gián điệp cho Israel

Iran đã tử hình một người đàn ông bị bắt vào năm ngoái với cáo buộc làm gián điệp cho cơ quan tình báo Israel.

Hãng tin Mizan của cơ quan tư pháp Iran đưa tin Kurosh Keyvani bị kết án tử hình vì tội cung cấp cho cơ quan tình báo Mossad của Israel "hình ảnh và thông tin về các địa điểm nhạy cảm tại Iran". Vụ hành hình diễn ra hôm nay, sau khi hoàn tất quy trình pháp lý và được Tòa án Tối cao phê chuẩn.

Keyvani bị bắt trong cuộc chiến 12 ngày giữa Iran và Israel hồi tháng 6/2025. Người đàn ông này được cho là đã nhiều lần gặp các đặc vụ từ cơ quan tình báo Mossad của Israel và được huấn luyện ở "6 quốc gia châu Âu cũng như tại Tel Aviv".

Kurosh Keyvani. Ảnh: Mizan

Sau cuộc chiến 12 ngày với Israel và Mỹ hồi tháng 6/2025, Iran mạnh tay truy quét gián điệp và đã bắt giam, tử hình nhiều người vì cáo buộc này. Các chuyên gia quốc tế nhận định Mossad đã xây dựng một mạng lưới gián điệp dày đặc tại Iran trong nhiều thập kỷ, tuyển mộ những quan chức tham nhũng, nhà khoa học hạt nhân hay người bất đồng chính kiến làm đặc tình để cung cấp thông tin và chỉ điểm mục tiêu.

Bộ Tình báo Iran hôm 11/3 thông báo 30 người, trong đó có một công dân nước ngoài, đã bị bắt với cáo buộc làm gián điệp cho Mỹ và Israel. Đến ngày 17/3, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết đã bắt 10 công dân nước ngoài ở tỉnh Razavi Khorasan, đông bắc đất nước, vì cáo buộc gián điệp, song không công bố quốc tịch của họ.

Vụ hành hình mới nhất diễn ra khi cuộc chiến giữa Mỹ, Israel với Iran đã bước sang ngày thứ 19 và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Hơn 2.000 người đã thiệt mạng, chủ yếu ở Iran và Lebanon.

Huyền Lê (Theo Reuters)