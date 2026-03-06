Iran trì hoãn công bố tân Lãnh tụ Tối cao 'do lo ngại an ninh'

Iran trì hoãn công bố người kế nhiệm cố lãnh tụ Khamenei, do lo ngại tân lãnh tụ có thể bị Mỹ, Israel nhắm mục tiêu, theo truyền thông Mỹ.

Truyền thông Mỹ hôm nay dẫn lời hai quan chức Iran giấu tên cho biết ông Mojtaba Khamenei, con trai cố lãnh tụ Ali Khamenei, là ứng viên hàng đầu cho vai trò quyền lực nhất đất nước. Tuy nhiên, lo ngại về an toàn đối với ông đang tăng lên.

Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng trong đòn không kích sáng 28/2 của Mỹ, Israel. Quân đội Israel ngày 3/3 không kích tòa nhà Hội đồng Chuyên gia ở thành phố Qom, nhằm gây gián đoạn quá trình chọn tân Lãnh tụ Tối cao.

Hội đồng Chuyên gia là ủy ban gồm 88 thành viên, có nhiệm vụ bầu chọn, giám sát và có thể bãi nhiệm Lãnh tụ Tối cao. Truyền thông Iran cho biết ủy ban này không còn nhóm họp ở tòa nhà trên vào thời điểm vụ tấn công xảy ra.

Ông Mojtaba Khamenei (đeo kính) tại một sự kiện ở Tehran, ngày 31/5. Ảnh: AFP

Israel Katz, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ngày 4/3 đe dọa bất kỳ người nào được Iran bổ nhiệm để kế nhiệm ông Khamenei sẽ là "mục tiêu rõ ràng để loại bỏ".

"Các quan chức Iran sẽ cố trì hoãn công bố tân lãnh tụ càng lâu càng tốt, nhằm tránh đòn đánh phủ đầu nhằm vào người đó", Sina Azodi, chuyên gia cấp cao về Trung Đông tại Đại học George Washington, nhận định. "Nhưng mọi thứ đã bắt đầu chuyển động. Quy trình đã được khởi động, hình thành sự đồng thuận và ông Mojtaba Khamenei đang được ủng hộ rõ rệt".

Trong phỏng vấn ngày 5/3, Tổng thống Trump nói Iran đang "phí thời gian" chọn lựa tân lãnh tụ, yêu cầu phải được tham gia quá trình này. Ông cũng tuyên bố không chấp nhận ông Mojtaba làm tân lãnh tụ, chỉ trích con trai thứ hai của ông Khamenei là "người tầm thường".

Hội đồng Chuyên gia Iran họp tại Tehran ngày 14/9/2010. Ảnh: Reuters

Mojtaba Khamenei, 56 tuổi, là giáo sĩ kín tiếng theo đường lối cứng rắn, có quan hệ mật thiết với Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và lực lượng dân quân tình nguyện Basij. Ông chưa từng giữ chức vụ trong chính phủ.

Giới chức Iran cũng hoãn cử hành tang lễ cho cố lãnh tụ Ali Khamenei, trong bối cảnh Mỹ, Israel tăng cường không kích trên khắp nước này.

Lễ tang trước đó dự kiến bắt đầu vào tối 4/3. Theo Tehran, quyết định hoãn nhằm chọn thời điểm phù hợp hơn, do lượng người đăng ký tới viếng linh cữu quàn tại Đại thánh đường Mosalla là rất lớn, cần đảm bảo các điều kiện cần thiết.

Đức Trung (Theo Washington Post, CNN, AP)