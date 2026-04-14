Iran 'thiệt hại ít nhất 270 tỷ USD' trong 6 tuần chiến sự

Quan chức Iran ước tính thiệt hại trong chiến sự là khoảng 270 tỷ USD, yêu cầu Mỹ, Israel và các nước vùng Vịnh bồi thường.

"Bồi thường chiến tranh là một trong những chủ đề mà đội ngũ đàm phán theo đuổi và đã được đặt ra trong vòng đối thoại ở Islamabad. Ước tính thiệt hại cần được cân nhắc ở nhiều tầng lớp khác nhau. Chúng tôi đánh giá tổn thất từ những đòn tấn công của Mỹ và Israel là khoảng 270 tỷ USD", Fatemeh Mohajerani, người phát ngôn chính phủ Iran, nói trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Nga RIA Novosti hôm nay.

Bà lưu ý rằng đây mới là ước tính sơ bộ sau 6 tuần chiến sự, số liệu thực tế có thể cao hơn sau khi Iran tiến hành đầy đủ đánh giá. Ngoài yêu cầu bồi thường nhắm đến Mỹ và Israel, Iran cho rằng một số nước tại vùng Vịnh tham gia chiến dịch của Washington cũng cần chịu trách nhiệm liên đới.

Khói lửa bốc lên từ một kho chứa dầu ở Tehran, Iran sau đòn không kích của Israel ngày 7/3. Ảnh: AFP

Đại sứ Iran Amir-Saeid Iravani ngày 13/4 gửi thư cho Liên Hợp Quốc, trong đó đề nghị 5 nước vùng Vịnh gồm Bahrain, Arab Saudi, Qatar, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Jordan bồi thường thiệt hại chiến tranh.

Giới chức Iran chỉ ra rằng các nước vùng Vịnh cho phép Mỹ sử dụng lãnh thổ hoặc không phận để tiến hành chiến dịch là hành động vi phạm nghĩa vụ quốc tế. "Những nước này cần bồi thường đầy đủ cho mọi thiệt hại của Iran, bao gồm cả tổn thất vật chất lẫn tinh thần", bức thư có đoạn.

Bộ Ngoại giao UAE từng tuyên bố nước này không cho phép sử dụng lãnh thổ hoặc không phận cho các hoạt động quân sự chống lại Iran, đồng thời khẳng định cam kết trung lập và duy trì ổn định khu vực.

Căng thẳng ngoại giao gia tăng sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết số 2817, lên án những cuộc tấn công của Iran nhằm vào các nước vùng Vịnh. Tehran chỉ trích nghị quyết này, cho rằng nội dung văn kiện không công bằng và không có cơ sở pháp lý.

Thanh Danh (Theo AP, National News, Al Jazeera)