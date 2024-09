Iran sẽ không điều quân đến Lebanon

Iran tuyên bố sẽ không điều quân tới Lebanon hay Gaza để chiến đấu với Israel dù các đồng minh của họ đang chịu sức ép ngày càng tăng từ Tel Aviv.

"Không cần phải gửi thêm quân hoặc lực lượng tình nguyện từ Cộng hòa Hồi giáo Iran", người phát ngôn Bộ ngoại giao nước này Nasser Kanani hôm nay nói, thêm rằng Hezbollah và Hamas, đồng minh của Tehran tại Lebanon và Gaza, "có đủ khả năng cũng như sức mạnh để tự vệ".

"Chúng tôi chưa nhận được yêu cầu liên quan đến vấn đề này từ bất kỳ bên nào mà trái lại, chúng tôi đã được thông báo và chắc chắn rằng họ không cần lực lượng chúng tôi giúp đỡ", Kanani cho biết thêm.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Israel sẽ phải chịu trách nhiệm và nhận trừng phạt vì những hành động của mình.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani trong một cuộc họp báo ở thủ đô Tehran hồi tháng 12/2022. Ảnh: AFP

Cùng ngày, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã đến thăm văn phòng của Hezbollah tại Tehran để tưởng niệm thủ lĩnh Hassan Nasrallah.

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố cái chết của Nasrallah "sẽ không vô ích". Phó Tổng thống thứ nhất Mohammad Reza Aref cảnh báo sự việc này sẽ khiến Israel bị "hủy diệt".

Iran cũng khẳng định sẽ trả thù cho chuẩn tướng Abbas Nilforoushan, chỉ huy cấp cao Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), người đã thiệt mạng cùng thủ lĩnh tối cao Hezbollah Nasrallah trong cuộc tấn công của Israel tối 27/9.

Israel gần đây tăng cường không kích nhằm vào Hezbollah ở Lebanon, hạ hàng loạt chỉ huy cấp cao của nhóm, đỉnh điểm là cuộc tấn công hạ sát thủ lĩnh Nasrallah.

Ảnh do Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đăng hôm 29/9 cho thấy 10 trong tổng số 11 thành viên cấp cao thuộc bộ máy lãnh đạo quân sự của Hezbollah "đã bị loại".

Một quan chức an ninh Israel ngày 27/9 giải thích chiến dịch không kích Lebanon nhằm làm suy yếu Hezbollah, hạ sát các lãnh đạo quân sự của nhóm vũ trang, cũng như "dọn sạch" khu vực biên giới hai nước. Giới lãnh đạo Israel trước đó tuyên bố muốn công dân nước này ở miền bắc được trở về nhà an toàn, sau khi họ phải sơ tán do các cuộc tập kích của Hezbollah.

Vũ Hoàng (Theo AFP)