Iran quyết không đầu hàng Mỹ - Israel, xin lỗi các nước láng giềng

Tổng thống Pezeshkian khẳng định Iran sẽ không đầu hàng vô điều kiện trước Mỹ và Israel, đồng thời xin lỗi các quốc gia bị tập kích trong tuần qua.

"Kẻ thù của Iran sẽ phải mang giấc mơ về việc chúng tôi đầu hàng vô điều kiện xuống mồ", Tổng thống Masoud Pezeshkian hôm nay tuyên bố khi đề cập tới Mỹ và Israel.

Bình luận được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên mạng xã hội rằng "sẽ không có thỏa thuận nào với Iran ngoại trừ họ đầu hàng vô điều kiện". Ông Trump hứa Mỹ và đồng minh sẽ giúp Iran tái thiết kinh tế nếu nước này tuân thủ yêu cầu, thiết lập bộ máy lãnh đạo "có thể chấp nhận được".

Tổng thống Pezeshkian trong cuộc họp nội các tại Tehran ngày 25/2. Ảnh: Reuters

Tổng thống Pezeshkian cũng xin lỗi các nước láng giềng bị Iran tập kích sau khi xung đột bùng phát. "Chúng tôi không có ý định nhắm vào những quốc gia láng giềng. Như đã nói nhiều lần, họ là anh em của Iran", ông khẳng định.

Ông thêm rằng hội đồng lãnh đạo lâm thời Iran đã chỉ đạo lực lượng vũ trang "không được tập kích hoặc phóng tên lửa vào những quốc gia láng giềng, trừ khi Iran bị tấn công từ những nước này".

Lãnh đạo Iran kêu gọi các nước Vùng Vịnh "không trở thành con rối trong tay đế quốc và không được tấn công lãnh thổ chúng tôi". "Tôi nghĩ chúng ta cần giải quyết vấn đề này bằng biện pháp ngoại giao, thay vì chiến đấu và gây rắc rối với láng giềng", ông nói.

Chưa rõ tuyên bố ngừng tập kích của ông Pezeshkian đã có hiệu lực hay chưa.

Bộ Quốc phòng Qatar cùng ngày phát cảnh báo không kích và thông báo đã đánh chặn tên lửa từ Iran. Còi báo động cũng vang lên khắp Bahrain, song chưa rõ có vụ tấn công nào không.

Giới chức Arab Saudi trước đó cho biết nhà máy lọc dầu Ras Tanura ở miền đông cũng bị UAV tấn công ít nhất hai lần trong tuần qua. Bộ Quốc phòng Arab Saudi ngày 7/3 thông báo đánh chặn một tên lửa đạn đạo phóng về phía căn cứ không quân Prince Sultan và bắn hạ hai UAV ở phía đông thủ đô Riyadh.

Thái tử Khalid bin Salman, người đang giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Arab Saudi, cùng ngày kêu gọi Iran "hành động khôn ngoan và tránh tính toán sai lầm" sau loạt vụ tập kích vào nước này.

Loạt đòn tập kích qua lại trong chiến sự Iran. Bấm vào để xem chi tiết

Trung Đông đang chìm trong chiến sự kể từ khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích Iran hôm 28/2. Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phóng tên lửa, UAV vào Israel cùng các quốc gia Arab có lực lượng Mỹ hiện diện.

Mỹ ngày 5/3 thông báo hơn 2.000 mục tiêu đã bị đánh trúng tại Iran, trong khi Israel tuyên bố phóng hơn 4.000 quả bom, tên lửa dẫn đường lãnh thổ đối phương kể từ ngày 28/2. Iran ngày 6/3 cho biết các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã gây thiệt hại cho hơn 3.600 cơ sở dân sự.

Xung đột đến nay đã khiến khoảng 1.500 người ở các bên thiệt mạng.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, CNN, Tasnim)