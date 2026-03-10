Iran quyết dùng tổn thất kinh tế ép Mỹ lùi bước

Cố vấn của lãnh tụ tối cao Iran loại trừ phương án ngoại giao với Mỹ, tuyên bố chiến tranh chỉ kết thúc thông qua tổn thất về kinh tế.

"Tôi không còn thấy cơ hội ngoại giao nào nữa. Bởi ông Donald Trump đã lừa dối người khác và không giữ lời. Chúng tôi đã trải qua điều này trong hai lần đàm phán, khi chúng tôi đang thương lượng thì họ lại tấn công", Kamal Kharazi, cố vấn chính sách đối ngoại của văn phòng lãnh tụ tối cao Iran, nói ngày 9/3.

Ông Kharazi thêm rằng viễn cảnh chấm dứt xung đột chỉ đến khi gia tăng áp lực kinh tế đến mức buộc các quốc gia Vùng Vịnh phải can thiệp, gây sức ép lên Mỹ và Israel.

"Cuộc chiến này đang tạo ra rất nhiều áp lực kinh tế lên các nước khác như lạm phát và thiếu hụt năng lượng. Do đó, nếu tiếp tục, áp lực này sẽ còn tăng cao hơn và khi đó các nước sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài can thiệp", ông nói.

Cố vấn Kamal Kharazi trong cuộc phỏng vấn với CNN tại Tehran ngày 9/3. Ảnh: CNN

Sau khi Mỹ và Israel bắt đầu chiến dịch tập kích Iran ngày 28/2, Tehran đã nhanh chóng trả đũa và tấn công hàng loạt quốc gia khắp Trung Đông. Iran tuyên bố họ đang nhắm vào lợi ích của Mỹ tại các quốc gia Vùng Vịnh, nhưng các tòa nhà dân cư và sân bay cũng liên tục trở thành mục tiêu.

Xung đột cũng làm tác động nghiêm trọng đến thương mại năng lượng toàn cầu. Giao thông hàng hải qua Eo biển Hormuz đình trệ, khiến giá dầu thô ngày 9/3 vượt mức 100 USD mỗi thùng, gây chao đảo thị trường chứng khoán và ảnh hưởng lớn tới túi tiền của người tiêu dùng.

Theo dữ liệu từ Rapidan Energy Group, ước tính khoảng 20% nguồn cung dầu thế giới đã bị gián đoạn do xung đột hiện tại, con số này lớn gấp đôi so với kỷ lục được thiết lập trong Cuộc khủng hoảng Kênh đào Suez năm 1956-1957.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã chế giễu chiến dịch của Mỹ, mô tả đây là "Chiến dịch Sai lầm Kinh hoàng", khi cho rằng nó đang phản tác dụng vì khiến giá dầu tăng vọt.

"Chúng tôi biết Mỹ đang âm mưu nhắm vào các mỏ dầu và cơ sở hạt nhân của Iran với hy vọng kiềm chế cú sốc lạm phát lớn", ông nói và thêm rằng "chúng tôi cũng có nhiều bất ngờ lớn dành cho họ".

Người phát ngôn của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 8/3 cho biết nước này đang sử dụng 60% hỏa lực của mình để tấn công các căn cứ và "lợi ích chiến lược" của Mỹ trong khu vực.

Loạt đòn tập kích qua lại trong chiến sự Iran. Bấm vào để xem chi tiết

Trong khi đó, Mojtaba Khamenei, con trai của cố lãnh đạo tối cao Ali Khamenei, đã được bổ nhiệm cho vị trí cao nhất của đất nước, dấu hiệu cho thấy khả năng leo thang xung đột hơn nữa.

Khi được hỏi liệu quân đội và giới lãnh đạo Iran có "đồng lòng nhất trí" trong chặng đường sắp tới không, ông Kharazi khẳng định "mọi thứ chính xác là như vậy".

"Trách nhiệm của lãnh đạo Cộng hòa Hồi giáo Iran là lãnh đạo khả năng phòng thủ của đất nước. Như cách mà giáo chủ Ali Khamenei từng làm, lãnh đạo mới giờ cũng sẽ tiếp bước", ông nói.

Trả lời New York Post ngày 9/3, Tổng thống Trump tuyên bố "không hài lòng" khi Iran chọn con trai ông Khamenei làm tân Lãnh tụ Tối cao, nhưng không nói rõ sẽ ứng phó thế nào. Tuần trước, ông cũng từng nói lựa chọn bổ nhiệm này là điều "không thể chấp nhận".

Bình luận về phát ngôn của Tổng thống Mỹ, cố vấn Kharazi nhấn mạnh: "Đó không phải là việc của ông ta".

Thanh Tâm (Theo CNN, NBC News)