Iran dọa tung đòn đáp trả Mỹ vượt ra ngoài Trung Đông

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo nếu Washington đi quá giới hạn, nước này sẽ tung đòn trả đũa vượt ra ngoài khu vực, khiến Mỹ và đồng minh mất đi nguồn dầu khí.

"Các lãnh đạo Mỹ không có khả năng tính toán những tài sản trọng yếu nào sẽ nằm trong tầm tấn công của lực lượng chúng tôi nếu họ đánh vào cơ sở hạ tầng của chúng tôi", Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm nay ra tuyên bố. "Phản ứng của chúng tôi sẽ vượt ra ngoài khu vực nếu quân đội Mỹ vượt qua lằn ranh đỏ của chúng tôi".

"Các đối tác khu vực của Mỹ cũng cần hiểu rằng cho đến nay, chúng tôi đã thể hiện sự kiềm chế đáng kể vì lợi ích của quan hệ láng giềng và từng có những cân nhắc trong việc lựa chọn mục tiêu trả đũa, nhưng tất cả những hạn chế đó giờ đây đã không còn", IRGC nêu.

"Chúng tôi sẽ nhắm vào hạ tầng của Mỹ và đối tác của họ, khiến họ và đồng minh mất đi nguồn dầu khí của khu vực trong nhiều năm", tuyên bố có đoạn.

Một nhà máy lọc dầu tại tỉnh Haifa, Israel, bị hư hại sau đợt tập kích của Iran hôm 19/3. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước đặt thời hạn cho Iran mở lại eo biển Hormuz trước 20h ngày 7/4 (7h ngày 8/4 giờ Hà Nội) nếu không muốn cơ sở hạ tầng dân sự, trong đó có cầu và nhà máy điện, bị tàn phá.

Hôm 6/4, ông tiếp tục tuyên bố toàn bộ đất nước Iran "có thể bị xóa sổ chỉ trong một đêm, và đó có thể là đêm mai" nếu tối hậu thư yêu cầu mở lại eo biển không được đáp ứng.

Giới chức Iran bác bỏ tối hậu thư của ông Trump, cảnh báo "mọi hành động liều lĩnh" của Mỹ sẽ khiến toàn khu vực "chìm trong biển lửa".

Lực lượng Mỹ - Israel những ngày qua đã bắt đầu nhắm vào hạ tầng chiến lược và cơ sở năng lượng của Iran, sau khi không kích hàng nghìn mục tiêu quân sự trong hơn 5 tuần giao tranh. Hành vi tấn công các cơ sở hạ tầng dân sự trong xung đột có nguy cơ vi phạm luật pháp quốc tế, song giới chức Mỹ và Israel cho rằng đây là những mục tiêu hợp lệ vì chúng sản xuất vật tư hoặc được dùng để vận chuyển vũ khí phục vụ quân đội Iran.

Qatar ngày 7/4 cảnh báo cuộc chiến tại Trung Đông đang tiến gần đến ngưỡng không thể kiểm soát. "Đó là lý do chúng tôi kêu gọi tất cả các bên tìm kiếm giải pháp nhằm chấm dứt cuộc chiến trước khi quá muộn", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Qatar Majed al-Ansari cho hay.

Huyền Lê (Theo AFP, Al Jazeera)