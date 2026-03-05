Iran dọa tấn công 'trái tim chương trình hạt nhân Israel'

Tehran cảnh báo sẽ tấn công cơ sở hạt nhân Dimona của Tel Aviv, nếu Israel và Mỹ theo đuổi mục tiêu thay đổi chế độ ở Iran.

Hãng thông tấn ISNA hôm 4/3 dẫn lời quan chức quân đội cấp cao Iran cảnh báo khả năng Tehran nhắm mục tiêu vào cơ sở hạt nhân Dimona, địa điểm nằm ở miền nam Israel và được ví như "trái tim chương trình vũ khí hạt nhân" của nước này.

Theo quan chức Iran, "những tên lửa uy lực cuối cùng" của Tehran cũng sẽ nhắm vào toàn bộ cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp Trung Đông nếu Washington và Tel Aviv theo đuổi kịch bản thay đổi chế độ ở Iran. "Đây là kịch bản mà chúng tôi đã chuẩn bị sẵn", người này nhấn mạnh.

Cơ sở hạt nhân Dimona ở sa mạc Negev, miền nam Israel hồi năm 2014. Ảnh: AFP

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố chiến dịch tấn công Iran "không phải cuộc chiến nhằm thay đổi chế độ". Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump đã nhiều kêu gọi người dân Iran "giành lấy chính quyền" khi các cuộc không kích chấm dứt, cho rằng đó "là cơ hội duy nhất của họ trong nhiều thế hệ".

Cơ sở hạt nhân Dimona nằm ở sa mạc Negev, cách thành phố Dimona khoảng 13 km về phía đông nam. Tel Aviv mô tả đây là cơ sở nghiên cứu khoa học, nhưng nhiều chuyên gia tin rằng nó thực chất là "trái tim trong chương trình vũ khí hạt nhân của Israel".

Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), có trụ sở tại Thụy Điển, ước tính Israel hiện có ít nhất 90 đầu đạn hạt nhân, song nước này không xác nhận hay phủ nhận khả năng sở hữu vũ khí nguyên tử.

Iran đăng video đặc vụ 'xâm nhập cơ sở hạt nhân Israel' Hình ảnh bên trong cơ sở hạt nhân Dimona trong video do Iran công bố tháng 9/2025. Video: Tasnim

Iran từng tuyên bố thu thập được hàng nghìn tài liệu mật, trong đó có thông tin chi tiết về cơ sở quân sự và hạt nhân Israel, trước khi giao tranh bùng phát hồi tháng 6/2025.

Ba tháng sau, truyền thông nhà nước Iran công bố hình ảnh những tài liệu mà Tehran tuyên bố là "liên quan chương trình hạt nhân của Tel Aviv", trong đó có bản sao hộ chiếu của các nhà khoa học, cũng như thông tin vị trí hàng loạt cơ sở quân sự Israel.

Truyền thông Iran còn đăng video được cho là do đặc vụ nước này quay bên trong cơ sở hạt nhân Dimona.

Vị trí cơ sở hạt nhân Dimona của Israel. Đồ họa: BBC

Huyền Lê (Theo Reuters, Shafaq)