Iran dọa nhắm mục tiêu vào 17 tập đoàn công nghệ Mỹ

IRGC công bố danh sách tập đoàn công nghệ có thể hứng chịu đòn trả đũa tại Trung Đông nếu Mỹ - Israel tiếp tục hạ sát các lãnh đạo Iran.

"Những thành tố chủ lực trong thiết kế và truy dấu mục tiêu ám sát đều do các công ty công nghệ và trí tuệ nhân tạo của Mỹ phát triển. Để đáp trả hành động khủng bố của đối phương, mọi cơ sở của những công ty này sẽ bị xem là mục tiêu chính đáng", Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 31/3 cảnh báo.

Trong danh sách 17 công ty bị đe dọa có những cái tên lớn trong lĩnh vực công nghệ của Mỹ như Apple, Microsoft, Google, Meta, IBM, HP, Intel, Tesla, Boeing và tổ chức tài chính JP Morgan.

IRGC nhấn mạnh rằng lời đe dọa sẽ trở thành hiện thực nếu các cuộc tấn công nhằm vào lãnh đạo Iran tiếp diễn. Lực lượng này tuyên bố mọi công ty có liên quan chiến sự sẽ phải đối mặt với hành động đáp trả ở mức độ tương xứng. "Bắt đầu từ 20h ngày 1/4, các công ty này nên chờ đợi việc các cơ sở của họ bị phá hủy sau mỗi vụ ám sát tại Iran", IRGC cho biết.

Giới chức quân sự Iran cũng kêu gọi nhân viên các công ty Mỹ tại khu vực "lập tức rời bỏ nơi làm việc", đồng thời khuyến cáo người dân sống gần văn phòng của các doanh nghiệp này di chuyển đến nơi an toàn.

IRGC phóng thử tên lửa hành trình hải quân Ghadr-380 tại Iran tháng 2/2025. Ảnh: AFP

Tuyên bố được đưa ra không lâu sau khi IRGC xác nhận chuẩn tướng Jamshid Eshaghi, người đứng đầu bộ phận ngân sách và tài chính thuộc Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Iran, đã thiệt mạng trong cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành.

Tướng Eshaghi bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt vào tháng 2/2025 vì liên quan một mạng lưới quốc tế vận chuyển dầu thô Iran. Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc Iran dùng với doanh thu từ hoạt động này để tài trợ các lực lượng vũ trang thân Tehran tại khu vực như Hamas, Houthi và Hezbollah.

Nhiều lãnh đạo quan trọng của Iran đã Israel và Mỹ hạ sát trong các đợt không kích, trong đó có cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei và gần đây là cựu lãnh đạo bộ máy an ninh quốc gia Ali Larijani.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã phát cảnh báo an ninh đối với công dân tại Arab Saudi, cho biết đang theo dõi các mối đe dọa nhằm vào những địa điểm người Mỹ thường lui tới, bao gồm khách sạn, doanh nghiệp và cơ sở giáo dục. Nhân viên chính phủ Mỹ được yêu cầu trú ẩn tại chỗ, và công dân được khuyến cáo làm điều tương tự.

Một đánh giá của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) cảnh báo xung đột Iran có thể gây tác động kinh tế nghiêm trọng trên toàn Trung Đông, với GDP của các nước Arab trong khu vực có thể giảm tới 6%.

Báo cáo ước tính thiệt hại kinh tế khoảng 120-194 tỷ USD, do gián đoạn dòng chảy năng lượng, các tuyến thương mại và thị trường tài chính. Khoảng 4 triệu người có nguy cơ rơi vào cảnh nghèo đói khi giá năng lượng và lương thực tăng cao. Riêng Iran có thể đối mặt suy giảm kinh tế tới 10%, với hàng triệu người bị ảnh hưởng khi hạ tầng năng lượng và hoạt động thương mại bị gián đoạn.

Thanh Danh (Theo CNN, Reuters)