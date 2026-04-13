Iran dọa đẩy đối thủ vào 'vòng xoáy chết chóc' ở Hormuz

Vệ binh Cách mạng Iran cảnh báo đối thủ sẽ mắc kẹt trong "vòng xoáy chết chóc" nếu có bất kỳ tính toán sai lầm nào ở eo biển Hormuz.

"Mọi hoạt động đi lại đều nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của các lực lượng vũ trang. Đối thủ sẽ bị mắc kẹt trong vòng xoáy chết chóc tại eo biển Hormuz nếu đi sai nước cờ", lực lượng hải quân của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đăng trên mạng xã hội X ngày 12/4.

Bài đăng xuất hiện sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lệnh cho hải quân nước này chặn "toàn bộ tàu cố gắng đi vào hoặc rời khỏi eo biển Hormuz" để gỡ bỏ thủy lôi và mở cửa hoàn toàn tuyến hàng hải này. Tư lệnh hải quân Iran Shahram Irani mô tả tuyên bố phong tỏa Hormuz của ông Trump là "lố bịch".

Trong một tuyên bố riêng từ bộ phận quan hệ công chúng của IRGC, lực lượng hải quân khẳng định "trái với những tuyên bố sai lệch của một số quan chức đối phương", eo biển Hormuz vẫn "mở cho các tàu dân sự qua lại an toàn nếu tuân thủ quy định liên quan".

Dù không nêu chi tiết các quy định này, họ cảnh báo "bất kỳ tàu quân sự nào tiếp cận eo biển Hormuz với bất kỳ lý do nào đều bị coi là vi phạm lệnh ngừng bắn và sẽ bị xử lý nghiêm khắc".

Xuồng cao tốc của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) di chuyển gần một tàu hàng trên vịnh Ba Tư hồi năm 2024. Ảnh: Reuters

Mỹ và Iran hôm 8/4 đạt lệnh ngừng bắn hai tuần, song thỏa thuận này vẫn rất mong manh, đặc biệt sau khi các cuộc đàm phán tại Islamabad cuối tuần qua không đạt kết quả. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm 12/4 tiết lộ Tehran từng "chỉ cách thỏa thuận trong gang tấc".

"Iran đã tham gia đàm phán với Mỹ một cách thiện chí nhằm chấm dứt chiến sự. Tuy nhiên, khi còn cách 'Bản ghi nhớ Islamabad' chỉ trong gang tấc, Iran đã gặp phải những yêu cầu quá mức, việc liên tục thay đổi điều kiện đàm phán và lệnh phong tỏa".

Trong khi đó, Tổng thống Trump nhận định sự kiện "diễn ra tốt đẹp" khi hai nước đạt được đồng thuận trong phần lớn vấn đề, nhưng ông cáo buộc Iran không nhất trí với "nội dung thật sự quan trọng duy nhất là hạt nhân". Người đứng đầu Nhà Trắng hôm 12/4 tuyên bố ông không quan tâm liệu Iran có quay lại đàm phán với Mỹ hay không. "Nếu họ không quay lại, tôi cũng chẳng thấy sao", ông nói với phóng viên.

Huyền Lê (Theo AFP)