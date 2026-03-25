Iran có thể muốn đàm phán với Phó tổng thống Mỹ

Iran dường như muốn đàm phán với Phó tổng thống Mỹ thay vì các đặc phái viên khác, vì ông thiện chí hơn và muốn chấm dứt xung đột.

CNN ngày 24/3 dẫn hai nguồn tin khu vực cho biết đại diện Iran đã thông báo với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng họ không muốn nối lại đàm phán với đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner, thay vào đó là Phó tổng thống JD Vance.

Thông điệp được chuyển qua các kênh liên lạc không chính thức tới Washington, cho thấy Tehran tin rằng sự tham gia của Witkoff và Kushner sẽ không mang lại hiệu quả, do mức độ thiếu tin cậy bắt nguồn từ các cuộc đàm phán đổ vỡ trước khi Mỹ - Israel phát động cuộc tấn công Iran.

Theo các nguồn tin, Phó tổng thống Mỹ được xem là có thiện chí hơn với mong muốn chấm dứt chiến sự. "Nhiều người tin rằng ông Vance quyết tâm muốn khép lại xung đột", một nguồn tin cho hay.

Phó tổng thống Mỹ JD Vance trong chuyến thăm Ấn Độ tháng 4/2025. Ảnh: AFP

Tuy vậy, các bên liên quan cũng nhận thấy việc ông Vance tham gia đàm phán vẫn tiềm ẩn rủi ro, bởi sẽ không dễ dàng thương lượng để chấm dứt giao tranh, trong khi ông Witkoff vẫn đại diện Mỹ tham gia rất nhiều vào các vấn đề liên quan.

Các nguồn tin cho biết Iran nhiều khả năng không có lựa chọn nào ngoài làm việc với bất kỳ đại diện nào mà chính quyền Trump cử tới. "Dù Mỹ quyết định cử ai đi, Iran cũng sẽ phải làm việc với người đó, nhưng điều này không đồng nghĩa họ không có ưu tiên riêng", nguồn tin thứ hai cho hay.

Tổng thống Trump trước đó cho biết tất cả thành viên chủ chốt trong đội ngũ ngoại giao của ông, trong đó có Phó tổng thống Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio, đều đang tham gia đàm phán với Iran. Tổng thống Mỹ cũng bày tỏ lạc quan rằng sắp đạt được thỏa thuận.

Khi được hỏi lý do thay đổi lập trường dù từng nói rằng không muốn ngừng bắn, ông Trump khẳng định Iran đang trao đổi với Mỹ và "nói những điều hợp lý". "Hãy nhớ rằng tất cả phải bắt đầu từ việc họ không thể sở hữu vũ khí hạt nhân. Chúng tôi đang thảo luận về điều đó. Tôi không muốn nói trước, nhưng họ đã đồng ý sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân", ông Trump nhấn mạnh.

Iran chưa lên tiếng về những thông tin này.

Mỹ được cho là đã chuyển cho Iran kế hoạch hòa bình 15 điểm nhằm chấm dứt chiến sự, khi xung đột đã bước sang tuần thứ tư. Theo các nội dung kế hoạch được tiết lộ cho truyền thông, một trong những yêu cầu Mỹ đưa ra là Iran từ bỏ toàn bộ năng lực hạt nhân hiện có, chấm dứt hoạt động làm giàu uranium và cam kết vĩnh viễn không theo đuổi vũ khí hạt nhân.

Washington cũng yêu cầu Tehran chuyển giao toàn bộ vật liệu đã làm giàu theo lộ trình được các bên thống nhất, đồng thời đóng cửa cơ sở hạt nhân tại Natanz, Isfahan và Fordow.

Huyền Lê (Theo CNN, Channel 12)