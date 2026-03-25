Iran bác đề xuất ngừng bắn của Mỹ

Truyền thông nhà nước Iran dẫn lời quan chức cấp cao nước này cho biết Tehran đã xem xét và bác bỏ đề xuất chấm dứt xung đột do Washington đưa ra.

Press TV, kênh truyền thông bằng tiếng Anh của truyền hình nhà nước Iran, dẫn lời quan chức này khẳng định việc đình chiến sẽ chỉ được thực hiện theo các điều khoản và mốc thời gian do Iran đưa ra, thêm rằng Tehran sẽ không để Tổng thống Donald Trump quyết định thời điểm xung đột kết thúc.

"Iran sẽ chấm dứt chiến tranh khi chúng tôi quyết định và khi các điều kiện riêng của chúng tôi được đáp ứng", quan chức này nói, mô tả những đề xuất mà phía Mỹ đưa ra là "quá đáng".

Người dân ở khu vực Bờ Tây, Israel, đứng bên cạnh một mảnh vỡ tên lửa Iran hôm 24/3. Ảnh: AP

Ông đồng thời cáo buộc Mỹ không có ý định thực chất trong việc tham gia đối thoại với Iran, nói rằng đề nghị đàm phán hiện tại chỉ là một âm mưu nhằm làm gia tăng căng thẳng.

Hãng thông tấn Fars của Iran cũng dẫn một nguồn tin am hiểu về các hoạt động ngoại giao cho biết Tehran sẽ không chấp nhận ngừng bắn nếu chưa đạt được mục tiêu chiến lược của mình.

"Một nguồn thạo tin đã chỉ ra thất bại của đối phương trong việc đạt được các mục tiêu, đồng thời tuyên bố: 'Iran không chấp nhận ngừng bắn. Về cơ bản, việc tham gia vào một tiến trình như vậy với những kẻ đã vi phạm các thỏa thuận là điều bất hợp lý'", Fars đưa tin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 23/3 cho hay cả Mỹ và Iran đều đang muốn "đạt được một thỏa thuận". Theo ông, các đặc phái viên Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner đã tham gia vào những cuộc thảo luận mà ông nói là do Iran khởi xướng. Tuy nhiên, ông không tiết lộ phía Mỹ đang đàm phán với ai ở Iran.

Theo các nguồn tin, đề xuất ngừng bắn 15 điểm từ Mỹ đã được chuyển tới Iran qua trung gian Pakistan. Nó được cho là đề cập đến hàng loạt vấn đề như việc nới lỏng lệnh trừng phạt, hợp tác hạt nhân dân sự, thu hẹp chương trình hạt nhân Iran, việc giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), yêu cầu giới hạn chương trình tên lửa Iran cũng như việc di chuyển của tàu thuyền qua eo biển Hormuz.

CNN ngày 25/3 dẫn lời hai quan chức cấp cao Mỹ am hiểu vấn đề cho biết chính quyền Trump đang nỗ lực sắp xếp một cuộc họp tại Pakistan vào cuối tuần này với các đại diện Iran để thảo luận về lối thoát cho cuộc chiến.

Những kế hoạch hiện tại cho thấy Phó tổng thống JD Vance và có thể là các quan chức cấp cao khác trong chính quyền sẽ lên đường tới Pakistan. Tuy nhiên, giới chức lưu ý thời điểm chuyến đi, địa điểm và thành phần tham dự chưa được ấn định chắc chắn.

Các quan chức cấp cao Iran đến nay vẫn bác bỏ thông tin Tehran đang đàm phán trực tiếp hoặc gián tiếp với Mỹ.

Vũ Hoàng (Theo CNN, Guardian, AFP)