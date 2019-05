- Zero Interest Rate là ấp ủ của chúng tôi từ lâu muốn ra mắt 1 dòng thẻ mà ở đó, nỗi lo lắng lớn nhất của chủ thẻ là trả lãi sẽ được hoàn toàn xóa bỏ.



Chúng tôi đã tham khảo một start up có giá trị hơn 4 tỷ USD tại Australia. Start up này có 1 ứng dụng cho phép người tiêu dùng có thể mua hàng mà không cần phải trả tiền ngay. Thay vào đó, khách hàng có thể trả chậm trong 4 kỳ thanh toán. Yêu cầu duy nhất đối với khách hàng là cần trả đúng hạn. Nếu khách hàng có 1, 2 lần quên thanh toán đúng hạn thì sẽ áp dụng phí phạt trả chậm ở mức hợp lý. Mô hình này đã nhanh chóng lan rộng ở Australia và đang nhắm đến các thị trường khó tính hơn như Mỹ và Châu Âu và kỳ vọng sẽ thúc đẩy một làn sóng mua hàng lớn từ các nước phát triển.



Khi nắm bắt ý tưởng này, cùng mong muốn về một thẻ tín dụng không lãi suất lần đầu tiên tại Việt Nam, chúng tôi đã thiết kế các tính năng cho thẻ, để xác định khách hàng sẽ hưởng lợi ích gì, ai sẽ là người cần có thẻ VIB Zero Interest Rate, và ngân hàng qua đó sẽ tiếp cận khách hàng thường xuyên hơn, lâu dài hơn như thế nào... Đó là khoảng thời gian vô cùng thú vị, thể hiện sự sáng tạo không ngừng và nhiệt huyết của đội ngũ “cha đẻ” của dòng thẻ mới.



Đến 25/4 vừa qua, ý tưởng chính thức thành hình. Sự kiện giới thiệu thẻ Zero Interest Rate gây ra một làn sóng tìm hiểu về thẻ tín dụng mạnh mẽ trên thị trường. Với dòng thẻ này, khách hàng có thể sử dụng vốn ngân hàng với lãi suất 0% trọn vòng đời của thẻ. Chủ thẻ sẽ chỉ phải trả một vài khoản phí ở mức rất hợp lý, nếu quên thanh toán tối thiểu 20% dư nợ hàng tháng. Theo tính toán của chúng tôi, chủ thẻ sẽ tiết kiệm rất nhiều so với việc phải trả lãi 31-39% một năm như nhiều dòng thẻ khác trên thị trường.