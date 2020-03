Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam đang trong giai đoạn "chín muồi", sau 10 năm phát triển rầm rộ với nhiều dự án và đa dạng sản phẩm. Từ chỗ chỉ tập trung tại một số thành phố biển nổi tiếng, thị trường nhà nghỉ dưỡng, hay còn gọi là second home dần mở rộng và xuất hiện ở hầu khắp các địa phương ven biển, đặc biệt là các tỉnh miền Trung.



Trong đó, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, với lợi thế kết nối vùng xuyên suốt, hạ tầng chỉn chu, vùng biển đẹp và nhiều danh thắng, đã thu hút hàng loạt nhà đầu tư đến tìm cơ hội khai phá loại hình này.



Đại diện tập đoàn Hưng Thịnh, đơn vị đang triển khai dự án căn hộ Grand Center Quy Nhon cho biết, nhờ những chuyến bay thẳng kết nối trực tiếp Quy Nhơn đến các thành phố lớn trong nước và quốc tế giúp lượng du khách tăng vọt qua mỗi năm. Đây cũng là nguồn thu quan trọng giúp chủ nhân second home có thêm thu nhập từ cho thuê, bên cạnh nhu cầu sở hữu một ngôi nhà thứ hai để nghỉ dưỡng.



Sau khi sân bay Phù Cát xây mới và đưa vào hoạt động từ tháng 5/2018 với diện tích gấp ba lần nhà ga cũ, tổng số chuyến bay đến Bình Định đã tăng lên 40 chuyến một ngày thay vì 3-5 chuyến như trước năm 2017. Tháng 1/2020 vừa qua, sân bay này cũng vừa chính thức đón chuyến bay quốc tế đầu tiên. Đồng thời, đường bay nội địa mới từ Quy Nhơn đến các thị trường phát triển du lịch trọng yếu như Vinh, Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng, Đà Lạt, Phú Quốc... cũng sẽ sớm đưa vào khai thác, nối dài kỳ nghỉ dưỡng của du khách trong nước và quốc tế.



"Đây là cơ sở vững chắc để ngành du lịch Bình Định cũng như các nhà đầu tư second home nắm phần thắng, đạt hiệu quả doanh thu cao", đại diện Tập đoàn Hưng Thịnh nhận xét.