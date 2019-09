Nhiều thương hiệu lớn của thế giới cũng có mặt tại đây, cùng kiến tạo một Halong Marina mang đậm giá trị văn hoá và lối sống như IHG - Tập đoàn sở hữu chuỗi khách sạn & resort hạng sang, tổ hợp nghỉ dưỡng giải trí 5 sao Grand Bay Halong được quản lý và vận hành bởi tập đoàn danh tiếng Centara Hotel & Resort, dự án Citadines được quản lý bởi The Ascott Limited (Singapore), Sailing Club, rạp chiếu phim CGV, chuỗi Loteria…



Ngoài ra, những đối tác uy tín khác trong các lĩnh vực bán lẻ, nhà hàng, đặc biệt là đối tác lớn như Aeon Mall cũng sẽ dự kiến tụ hội về Halong Marina đem đến những tiện ích dịch vụ cao cấp.



Chủ đầu tư cho biết những loại hình bất động sản an cư, nghỉ dưỡng có mức giá từ trung cấp đến cao cấp đều có mặt tại Halong Marina như tổ hợp chung cư Green Bay Village, nhà liền kề Coral Bay - san hô, căn hộ đầu tư Citadines Marina Halong, nhà phố du lịch Little Vietnam, nhà liền kề nghỉ dưỡng Royal Lotus, biệt thự Pearl Villas, nhà liền kề Harbor Bay, Halong Marina Square...