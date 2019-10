Một lý do khác để Patek Philippe và Tam Sơn vượt qua các khó khăn để "về một nhà" tại Việt Nam nằm ở nỗ lực bền bỉ lãnh đạo công ty khi thuyết phục thương hiệu này. Với cảm quan nhạy bén về thị trường xa xỉ của Việt Nam cũng như lòng ngưỡng mộ di sản vượt thời gian của Patek Philippe, Tam Sơn nung nấu dự định đưa thương hiệu về Việt Nam trong một khoảng thời gian khá dài. Trong khi đó, đối với Patek Philippe, Việt Nam là một thị trường hoàn toàn mới mẻ. Họ cũng gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm cho mình một đối tác đáng tin cậy tại Việt Nam.



"Sometimes, you have to give time time - Đôi khi, bạn phải kiên nhẫn với thời gian”. Patek Philippe rất thận trọng trong việc mở rộng thị trường của mình. Việc phát triển hệ thống cửa hàng đồng nghĩa với số lượng đồng hồ bình quân trong mạng lưới các cửa hàng bán lẻ giảm đi. Để mở một boutique Patek Philippe tại một quốc gia đang phát triển như Việt Nam cần suy tính một nước cờ kỹ lưỡng đối với thương hiệu. Nhưng sự am hiểu của người yêu đồng hồ tại Việt Nam - những người luôn sẵn sàng ngồi lại tới cuối cùng để lắng nghe về các mẫu sản phẩm trong mỗi sự kiện - và tiềm lực lớn của Tam Sơn đã thuyết phục được ông Thierry Stern. Sau 3 năm tìm hiểu kỹ lưỡng, Patek Philippe quyết định đã tới lúc chính thức bước chân vào thị trường Việt Nam thông qua một đối tác xứng đáng - Công ty Quốc tế Tam Sơn.