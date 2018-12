Ông Ngô Quang Phúc - CEO Phú Đông Group - có kinh nghiệm phát triển nhiều dự án bất động sản cho giới trẻ với các dự án Him Lam Phú Đông, Him Lam Phú An, Phú Đông Premier.



Theo ông Phúc, tiện ích là một trong những yếu tố chủ đầu tư có thể chủ động để tạo thành điểm cộng cho dự án, lợi thế cạnh tranh đồng thời tăng giá trị căn hộ. Trong khi các yếu tố cố hữu như vị trí, mật độ, diện tích rất khó thay đổi. Ông thừa nhận rằng có một cuộc đua về tiện ích trong các chủ đầu tư để dự án đẹp hơn, đặc biệt hơn và đáp ứng nhu cầu của cư dân.

Ông chia sẻ, người trẻ ở độ tuổi 25-35 là nhóm khách hàng khó tính và tinh tế, không dễ dãi như nhiều người nhầm tưởng. Khác với khối trung niên thường "chậm mà chắc", tuổi trẻ bắt kịp xu hướng nhanh hơn, luôn cập nhật những trải nghiệm hiện đại. Do đó, khi phát triển những dự án bất động sản cho giới trẻ, chủ đầu tư cần tạo ra những trải nghiệm tiện ích có chất riêng, đầy đủ “tất cả trong một” - “all-in-one”, tương đồng với xu hướng phát triển thiết bị công nghệ cho đối tượng trẻ.



Ông ví von "mọi thứ cần phải sẵn sàng dưới chân của họ", từ phòng gym - yoga, hồ bơi, siêu thị, cafe, tiệm chăm sóc sắc đẹp...

Không chỉ về số lượng, mà còn cả về chất lượng cũng phải đảm bảo. Siêu thị không thể là tiệm tạp hoá, thiết bị máy móc ở phòng tập cần đầy đủ nhóm cơ, nhà hàng nội khu cũng phải trang trí, thiết kế sang trọng, có thương hiệu, hồ bơi phải có tầm nhìn đẹp thoáng. Ngoài ra, các tiện ích còn cần vận hành tối đa thời gian, bởi người trẻ có lối sống phóng khoáng, họ có thể làm việc đến tận khuya. Khi đó, siêu thị vẫn cần phải mở để đáp ứng nhu cầu mua sắm thực phẩm.

Bên cạnh đó, CEO Phú Đông Group còn đề cao vai trò của chủ đầu tư trong việc khai thác và vận hành các tiện ích. Người trẻ coi ngôi nhà đầu tiên là tổ ấm, họ ở lâu dài. Tiện ích không như chủ đầu tư hứa hẹn hoặc chỉ vận hành thời gian ngắn rồi bỏ trống sẽ khiến họ phiền lòng, hụt hẫng. Tiện ích cần được đặt vào một quy hoạch tổng thể, thiết kế, bố cục rõ ràng, an toàn chứ không nên chắp vá. Đồng thời chủ đầu tư phải đưa ra những quy chuẩn, yêu cầu chất lượng cho phía đơn vị hợp tác.

Tất cả quan điểm trên từng được ông Phúc triển khai khi phát triển dự án Him Lam Phú Đông tại Dĩ An, Bình Dương.

Một trong những cư dân tại dự án cho biết, anh sở hữu căn hộ ban đầu với mức giá nhỉnh hơn một tỷ đồng do vị trí giáp ranh quận Thủ Đức. Hiện tại, dù có nhiều lời chào mua với mức giá cao so với giá trị ban đầu, anh vẫn không gật đầu. Bởi con anh khoẻ mạnh vì thường xuyên tiếp có cơ hội tiếp xúc với bơi lội, sân chơi. Trường mẫu giáo cũng nằm trong khuôn viên dự án. Do đó, vợ anh có thể kết hợp dẫn con đi học vào buổi sáng, tạt ngang siêu thị cách đó vài phút đi bộ để mua sắm nhu yếu phẩm cho gia đình, vẫn dư dả thời gian đến chỗ làm.



Anh vui vì thấy vợ thư thả hơn so với thời điểm hai vợ chồng ở căn nhà phố thuê ở nội đô chỉ để bố mẹ hài lòng. Tiền trả ngân hàng mỗi tháng không cao hơn mấy mức thuê, mà anh được làm chủ ngôi nhà mới, mua sắm và bày biện theo ý thích.