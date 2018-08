Mia Trần 26 tuổi

Là nhân viên truyền thông cho một công ty quảng cáo quốc tế tại TP HCM. Do đối tác ở nước ngoài, cô thường phải làm việc trái múi giờ, sẵn sàng tại mọi thời điểm. Do đó, cô chuộng phong cách sống hiện đại, thể hiện qua cách lựa chọn đồ công nghệ, trang phục... Các sản phẩm đều phải tinh gọn, giúp tiết kiệm thời gian trong các hoạt động thường nhật, chu toàn cho công việc và gia đình.



“Nhiều người lầm tưởng rằng con gái thì không mê công nghệ. Điều đó chưa hẳn chính xác. Công nghệ hỗ trợ người trẻ bận rộn như tôi nhiều mặt trong cuộc sống, như công việc nhanh gọn hơn, tiết kiệm thời gian để tôi chăm sóc bản thân và bố mẹ”, cô gái 26 tuổi cho biết.



Đó cũng là lý do khiến cô cảm thấy bất tiện mỗi khi ra đường cùng chiếc ví chứa tiền mặt lẫn nhiều loại thẻ. Vì thế Mia chọn phương thức tích hợp toàn bộ thẻ thanh toán nội địa và quốc tế, thẻ thành viên cần thiết vào chiếc điện thoại di động. Nhờ vậy cô có thể thoải mái di chuyển suốt cả ngày dài mà chỉ cần mang chiếc smartphone là đủ. Mia là một trong những đại diện cho người trẻ hiện đại và hiểu biết và ứng dụng tiêu dùng thông minh trong cuộc sống.