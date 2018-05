Thứ tư, 14/3/2018Sáng ấy, Bình không đi làm. Cậu chạy xe máy đến bệnh viện. Đã 5 tháng nay, tầng 2 nhà B Bệnh Viện E Trung ương trở thành nơi Bình không được phép vắng mặt mỗi thứ hai, thứ tư và thứ sáu.

Bình đứng lên cân. Bác sĩ viết “66 kg” vào bệnh án. Lần đầu Bình vào đây, con số này là 85.

Trên tấm ga giường bệnh, nổi bật màu đỏ tươi của hai ống dẫn máu nối vào hai chiếc kim lớn: ống đánh dấu đỏ đưa máu ra ngoài; ống còn lại đánh dấu xanh, truyền máu đã được lọc vào lại cơ thể Bình.

Ngày bé Bình sợ tiêm, nhưng giờ thì đã quen với những mũi kim lớn như ruột bút bi kiểu này. Bình nhắm mắt lại, mong sớm kết thúc 4 tiếng đồng hồ. Xung quanh Bình, ba bốn chục con người cùng nằm la liệt cạnh những chiếc máy. Họ là những bệnh nhân suy thận.

Cùng thời điểm đó, cách Bình khoảng hơn 4 km về hướng nam thành phố, mẹ con Lan đang tìm cách cho chiếc xe lăn của em từ ngõ 121 Lê Thanh Nghị sang bên kia đường. Quãng đường vài chục mét từ nhà trọ sang Bệnh viện Bạch Mai trong giờ cao điểm luôn là nỗi ám ảnh của cả hai người.

Mẹ Lan vén cao ống áo cho em lên sát nách để những vết loét do mổ cầu tay được khô thoáng. Mà cũng không kéo xuống được: cánh tay Lan tích nước lâu ngày đã phù lên bằng ba lần mọi khi, tím lại.

Không có hai trăm nghìn mua kim truyền giảm đau, hôm nay, Lan sẽ lọc máu với kim thường do bệnh viện cấp. Bà Lương nhìn bàn chân con mình co lại, ghìm chặt xuống giường nén đau khi mũi kim sắt dùi vào cánh tay đầy những đường gân xanh. Bà quay mặt đi, hướng ra phía hành lang, nơi gần trăm người nhà bệnh nhân khác đang co duỗi chợp mắt trên tấm chiếu trải tạm dưới sàn.

Việt Nam hiện có hơn 5 triệu bệnh nhân suy thận. Mỗi ngày, trên khắp 63 tỉnh thành, khoảng 100.000 bệnh nhân khác cũng thực hiện những ca “chạy” thận nhân tạo như Bình và Lan, 3 lần một tuần, 156 lần một năm.