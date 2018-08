Là món ăn thuần Việt, thịt, cá kho hiện diện trong hầu hết bữa cơm gia đình. Một số đầu bếp còn thêm thắt gia vị hoặc nguyên liệu đi kèm như me, thơm, đậu hũ… Nhưng trong tâm thức của những người con xa quê vẫn luôn nhớ về hương vị món cá kho tộ hoặc thịt kho tiêu được các bà, các mẹ nấu trên bếp củi ngày trước. Thịt cá sau khi chờ ngấm gia vị, được xếp vào nồi đất rồi kho đến khi sôi sùng sục. Sau đó, mở nắp, bớt lửa, phần than củi trong bếp sẽ giúp món kho sóng sánh, đậm đà. Có dịp thưởng thức hương vị món ăn ấy, mỗi người Việt Nam nhớ lại cả vùng trời ký ức với khung cảnh khói lam chiều sau mỗi nếp nhà ngày xưa. Vẫn trên bếp gas, bếp điện, Á quân của cuộc thi Chiếc thìa vàng năm 2013 hướng dẫn cách kho ngon như bếp củi bằng chiếc nồi sứ dưỡng sinh Minh Long Healthycook.

Sườn non kho tiêu Nguyên liệu: 700 gr sườn non, hành lá, hành tím, ớt sừng, hành tây, tiêu, đường, muối.



Cách làm:

Sườn non chặt khúc vừa ăn rồi rửa sạch với muối trắng.



Thắng nước màu tương tự như cách chế biến món cá kho ở trên, rồi cho phần sườn đã ráo nước vào. Ướp thịt trong 30 phút với gốc hành lá và hành tím băm nhỏ, 2 muỗng nước mắm, 1 muỗng đường, 1 muỗng muối và vài lát ớt sừng.



Bắt đầu kho với lửa nhỏ khoảng 3 phút đối với bếp ga và 3-5 phút ở mức nhiệt 400W-600W đối với bếp hồng ngoại (lưu ý nhiệt độ tùy vào chất lượng bếp). Sau 5 phút (hoặc khi thấy hơi nước bốc lên mạnh xung quanh nắp nồi), chỉnh lửa về mức vừa phải hoặc thấp (vẫn đảm bảo lửa phủ đều mặt đáy nồi). Phần sườn non cần kho khoảng 30 phút để thịt mềm. Sau khi lấy ra đĩa, có thể rắc thêm ít tiêu xay để gia tăng hương vị cho món ăn.



Yêu cầu với cả hai món ăn là nước phải sóng sánh màu cánh gián bắt mắt. Phần cá sau khi kho có độ chắc thịt, dậy mùi thơm nhưng không tanh. Riêng sườn non phải mềm và ngấm đều gia vị.