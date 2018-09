rên chiếc phà di chuyển từ quận 2, TP HCM sang huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, người đàn ông đá chân chống xe, cho tay vào túi quần, lấy ra một bao thuốc lá và chiếc bật lửa. Điếu thuốc được đốt lên, ông cho vào miệng và phả ra một làn khói trắng.

Theo nghiên cứu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), làn khói này chứa hàng nghìn hóa chất, trong đó ít nhất là 60 chất gây ung thư hay độc hại. Thuật ngữ “hút thuốc thụ động” ra đời ám chỉ những người không hút thuốc nhưng hít phải khói do người khác thải ra. Các chuyên gia cho biết lượng khói này cao gấp 5 lần so với lượng người hút thuốc hít vào. Trên phà lúc này có khoảng 60 người. Trong khi đó, khói thuốc có khả năng gây ảnh hưởng ở phạm vi 7-10 m. Cạnh chỗ người đàn ông đậu xe có một biển báo ghi chú “Cấm hút thuốc”.

Tình trạng này không phải hiếm gặp tại Việt Nam, một trong 15 nước được WHO xếp vào danh sách có số người hút thuốc lá nhiều nhất thế giới. Bất cứ nơi đâu trên dải đất hình chữ S, bạn có thể nhìn thấy ai đó đang phì phèo điếu thuốc, thậm chí ngay ở nơi cộng cộng hay có cảnh báo cấm hút thuốc. Nhiều người chưa hề một lần cầm điếu thuốc trên tay nhưng trở thành nạn nhân của những căn bệnh liên quan đến thuốc lá.

Chỉ cần một ngày các quy định mua thuốc lá còn chưa rõ ràng và không có chế tài gắt gao, thì không có nhiều lý do để ngăn cản một thế hệ mới tiếp cận với thuốc lá, thứ vẫn được xem là cách để chứng tỏ sự “trưởng thành” với không ít thiếu niên.

Nhiều người bắt đầu hút từ khi còn rất trẻ, thậm chí không nhớ mình hút từ lúc nào và vì lý do gì. Và từ đó, những câu chuyện về khói thuốc bắt đầu.