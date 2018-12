Nhiều startup công nghệ Việt Nam tham gia thám hiểm hang động lớn nhất thế giới Sơn Đoòng để khảo sát và thực hiện video truyền thông về bảo tồn di sản Đầu năm 2018, khi thông tin về cáp treo vào Sơn Đoòng xuất hiện dày đặc trên các mặt báo, chúng tôi vội tìm cách để có thể đi khám phá hang động tự nhiên lớn nhất thế giới. Rất may sau khi nhờ hỗ trợ thì chỉ mất chưa đầy một tháng chúng tôi đã được sắp xếp tour thêm cho 10 người với 25 porter, một chuyên gia hang động người Anh, một hướng dẫn viên người Việt. Tới Quảng Bình một ngày cuối tháng 6, chúng tôi nghỉ tại homestay nằm ngay cạnh dòng sông Son và được đích thân CEO của đơn vị lữ hành lái thuyền đến đón đưa anh em đoàn đi ngắm cảnh dọc bờ sông. Sáng sớm hôm sau, cả đoàn dậy sớm ăn sáng và chuẩn bị đồ đạc lên đường. Anh em ai cũng hứng khởi nhưng khá hồi hộp. Xe đón chúng tôi đi tới bờ Tây của dãy Trường Sơn, rồi thả xuống điểm xuất phát. Lúc này đi cùng đoàn chỉ có khoảng 5 porter, một chuyên gia người Anh tên Adam và một hướng dẫn viên tên Vũ, các porter khác đã đi trước.

Ngày thứ hai, 6h sáng, cả đội dậy ngắm bình minh trong hang, ăn sáng nhanh chóng, dọn dẹp đóng đồ lại tiếp tục lên đường.Chúng tôi đi xuyên hang Én, leo qua mấy quả đồi để đến cửa hang Sơn Đoòng, từ đây bắt đầu một hành trình dưới lòng đất kỳ thú. Đây là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới có chiều dài 9 km, đường kính có những chỗ lên đến 200-300 m.Từ miệng hang, chúng tôi phải leo xuống bằng dây cáp, vách đá hiểm trở, thực sự nếu không có dây hỗ trợ thì chắc chúng tôi không thể vào được trong hang. Từ lúc này chúng tôi bắt buộc phải dùng đèn pin vì trong hang tối om. Lần đầu tiên tôi đi trong một hang động khổng lồ tối om, mỏm đá nhấp nhô, những khối nhũ đá ẩm ướt trơn trượt. Nếu không vì yêu cầu giày tiêu chuẩn chắc hẳn sẽ rất khó khăn khi đi lại trong hoàn cảnh như vậy.Những khối nhũ đá đồ sộ, cao cả trăm mét, theo chuyên gia hang động thì nó được hình thành từ hàng triệu năm. Cả một hệ sinh thái bên trong hang kỳ thú. Chúng tôi buộc phải đi theo những lối đi đã được vạch sẵn do các chuyên gia hang động nghiên cứu rất kỹ càng, vừa để an toàn vừa để không làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái trong hang.Không ngớt sự trầm trồ về những gì chúng tôi chứng kiến trong hang. Những khối nhũ đá mát lạnh, ẩm ướt đã tồn tại cả triệu năm tỏa ra nguồn sinh khí mát lạnh từ đất mẹ.

Cả một chặng dài đi trong hang, cuối cùng đoàn cũng đến hố sụt thứ nhất. Chúng tôi cắm trại trên bãi đất trống ngay cạnh hố sụt. Từ bãi đất này nhìn ra hố sụt lung linh huyền ảo. Do chênh lệch áp suất mà những làn sương mù dày đặc làm không gian tại đây trở nên hư ảo.



Chúng tôi nhận lều, cởi đồ và nóng lòng khám phá dòng sông ngầm trong hang. Vũ – hướng dẫn viên dẫn chúng tôi đi sâu vào ngóc ngách trong hang cách khu cắm trại khoảng gần cây số. Chúng tôi hết sức ngỡ ngàng khi nhìn thấy một khe nước trong vắt, xanh biếc, sâu không đáy, làm cả đội phấn khích.



Đây là nơi tắm duy nhất của cả đoàn. Tôi lấy hết can đảm tụt xuống dòng nước lạnh, từng búi cơ như co lại, tê dại như kim châm. Nhưng càng ngâm lâu tôi càng cảm thấy sảng khoái, cảm giác như cả cơ thể được làm mới lại từ đầu.



Sau một ngày dài, chúng tôi thưởng thức bữa tối hôm đó rất ngon miệng. Chúng tôi chơi bài, trò chuyện cả đêm và cười vang khắp cả hang, cùng góp vui là các anh em porter.