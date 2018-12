Sinh ra trong một gia đình nghèo với bố là thương bệnh binh, mẹ là giáo viên mẫu giáo với đồng lương ít ỏi, Mạnh – cậu trai út trong gia đình bốn con sớm nhận thức mình không như bao bạn bè đồng trang lứa. 12 tuổi anh đã làm được công việc đồng án như đi cấy, gánh nước, tưới cây, nấu ăn. 15 tuổi cậu bé đã thành thạo tất cả công việc của một người nông dân thực thụ. Nếu “con nhà người ta” đi học về là lao ra đồng chơi, thì Mạnh cùng anh chị lại quần quật gia tăng thu nhập để có thể chắt chiu đủ tiền đến trường. Những ngày mùa hè nắng đổ lửa của miền Bắc Trung Bộ, 5h sáng anh đã tranh thủ đi làm, buổi trưa và chiều ăn cơm độn với sắn và bao giờ cái dạ dày cũng không thể no với bữa ăn đạm bạc thiếu thịt cá. Tuy nhiên, khó khăn và vất vả không làm Mạnh tủi thân, so bì hay co rút trước cuộc sống, tất cả nuôi dưỡng trong cậu bé nghèo một giấc mơ đổi đời, quyết tâm vượt qua nghịch cảnh.





“Tôi đã luôn có lý tưởng sẽ làm gì đó thật lớn bởi cuộc sống khó khăn tạo hoài bão và khát khao, nhờ đó giúp bản thân hành động và tạo nên tính cách kiên trì, niềm tin mạnh mẽ về khả năng phát triển của mình”, anh kể về động lực thời tuổi thơ.



Sau hai năm hoàn thành chương trình trung cấp, Mạnh tiếp tục học Đại học Công nghiệp Hà Nội. Tuy nhiên, anh cho rằng có thể bản thân không có duyên với những việc học tập nhàm chán như bạn cùng trang lứa nên anh không bị hấp dẫn bởi những tiết học trên giảng đường, trái lại quỹ thời gian hầu như trải dài trong hàng giờ ở thư viện nghấu nghiến sách. Càng đọc, càng biết nhiều thì khao khát âm ỉ tuổi thơ lại càng mạnh mẽ hơn. Anh quyết định nghỉ giữa chừng trước sự phản đối của bố mẹ bởi bấy giờ tấm bằng vẫn là tối quan trọng trong văn hóa miền Bắc nơi anh sinh ra.



“Điều quan trọng là khi niềm tin, khát vọng, sự quyết tâm lớn thì chẳng ai thay đổi được mình”, năm 2004 Mạnh lần đầu vào Sài Gòn với suy nghĩ ấy, trước bao hoài nghi của gia đình và mọi người xung quanh. Nhưng bản thân anh hiểu rất rõ mình đang làm gì. Trên chuyến tàu hai ngày trời từ Thanh Hóa vào miền Nam, tất cả những viễn cảnh tươi sáng choáng ngợp suy nghĩ. Anh biết mình không muốn đi làm chỉ để kiếm sống mà là tích lũy tài chính và kinh nghiệm tạo bước đà xây dựng sự nghiệp kinh doanh sau này.





Mọi thứ không hoàn toàn như mong đợi khi công việc tại phòng kỹ thuật ở một công ty không giúp anh tích lũy được nhiều về kinh nghiệm và thu nhập. Mạnh chuyển sang nhiều công việc khác như tiếp thị các sản phẩm điện máy, gia dụng, làm nhân viên kinh doanh thị trường, phục vụ nhà hàng, kể cả chạy xe ôm để trang trải cuộc sống trong lúc chờ đợi gây dựng giấc mơ lớn.Năm 2009 anh quyết định bán đàn bò nuôi dưỡng 2 năm trời ở quê được 40 triệu để dùng một nửa đầu tư kinh doanh cùng anh trai với hy vọng trong vòng 6 tháng có thể tích lũy thêm tiền và thực hiện mô hình kinh doanh bấy lâu ấp ủ. Tuy nhiên, công ty nhanh chóng cạn tiền và lâm vào tình trạng được mô tả là “chết lâm sàng”, bắt buộc anh phải ra đi và tìm hướng phát triển khác.Với vỏn vẹn chưa đầy 10 triệu đồng, Mạnh bắt đầu kinh doanh phân phối sỉ lẻ các sản phẩm gia dụng, thiết bị thông minh. Anh nhìn nhận trãi nghiệm sống, tố chất kinh doanh và kỹ năng tài chính sẵn có đã giúp mình nhanh chóng đạt doanh thu 400 triệu trong vòng 3 tháng. Thành công bước đầu này đã đưa anh đến gần với giấc mơ thuở thiếu thời vào những ngày hè năm 2009.